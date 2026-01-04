Johanna Kronfle y el arte de decorar la mesa hasta Día de Reyes

Desde centros de mesa hasta rincones pensados para quedarse, su decoración propone calidez en estas fiestas.

Entre velas encendidas, ramas de ciprés, luces tenues y mesas que invitan a quedarse, la decoradora Johanna Kronfle entiende la Navidad como una escena que se arma con intención. Porque las festividades de natividad no se apagaron con el brindis de Nochebuena; se extienden, se transforman y habitan la casa hasta el 6 de enero, cuando las reuniones todavía encuentran espacio entre lo cotidiano.

Para Johanna, el centro de mesa es el corazón de esas celebraciones: ese punto donde convergen las miradas, las conversaciones y los momentos que se quedan. “Ha habido mucho más enfoque en lo orgánico al decorar”, explica. Este año resaltaron los tonos tierra, los blancos suaves y los materiales nobles, apostando por una estética más serena, elegante y emocional.

Fiel a su sensibilidad, sostiene un sello reconocible en cada proyecto. “Siempre hay un toque natural: pino, ciprés, madera, ramas, hipérico”. La decoración se construye desde lo sensorial, sin excesos ni fórmulas rígidas. Las tendencias llegan: vino, café oscuro, blancos, pero se adaptan con criterio. “Uno las incorpora de manera inteligente, sin cambiarlo todo”, dice, defendiendo una estética que evoluciona sin perder identidad.

Porque al final, decorar en estas fechas no es solo vestir la casa, sino influir en cómo se vive. “La decoración impacta en el ánimo, en la dinámica familiar, en cómo te sientes en tu casa”. En un cierre honesto, Johanna también se detiene a agradecer: a su familia, que la sostiene cuando en esta época no siempre puede estar tan presente, y a su equipo de Johanna Kronfle Design y Villa Gardenia. “Sin ellos no soy nada”, reconoce. Por eso, su trabajo acompaña año a año muchos hogares. “Que la ilusión se quiera volver a sentir es lo más valioso”, concluye, recordándonos que un buen espacio no solo se ve: se queda.

Cómo usar Cloud Dancer en tu casa y outfits: guía del color Pantone 2026 Leer más

La entrevista

¿Qué busca transmitir cuando decora en esta época?

Para mí estas festividades son de agradecimiento. Es una época muy reflexiva, donde uno se acerca un poco más a Dios. Con mi decoración trato de que entres a una casa y todo te transmita calidez.

Sus centros de mesa son protagónicos, ¿cuáles son sus trucos clave para armarlos?

Soy muy detallista al decorar la mesa porque es donde la gente se reúne, donde pasan las conversaciones, las reconciliaciones, los abrazos. Es el espacio que acoge todo eso, y por eso doy tanta importancia a centros de mesa con follaje, flores, velas, servilletas y una vajilla linda… Me gusta jugar con los tonos, por ejemplo: si todo está en rojo y verde, pongo velas en tonos vino para que fluya mejor la paleta.

¿Diría que su estilo es más minimalista o maximalista?

Yo soy súper maximalista. Me encanta que puedas sentir absolutamente todo cuando entras a una decoración mía: el olor al pino, al ciprés, las velas, las luces, las texturas. Aunque si una casa es súper minimalista y orgánica, me acoplo. La magia no se pierde, solo se adapta al estilo del hogar.

Más allá de tendencias, ¿su enfoque es más emocional que estético?

Totalmente. Más que seguir tendencias, mi decoración es muy emotiva. Yo busco dar una experiencia. Que sea una decoración que abrace, que te haga sentir gratitud por todo lo que has vivido en el año. Es tu casa, es tu refugio. Quiero que alguien entre y diga: “Qué lindo se siente estar aquí”.

¿Se puede reciclar decoración de años anteriores o hay que empezar de cero?

Se puede y se debe reciclar. Yo siempre trato de comprar piezas versátiles, que puedan usarse varios años. Juego mucho con bases neutras como dorados, plateados y el color lo pongo con flores o detalles. Así no tienes que comprar todo de nuevo cada año.

¿Cuáles son los errores más comunes que ve cuando la gente decora sola?

La saturación. Querer ponerlo todo. Está bien tener peluches, pueblitos de Navidad, detalles para los niños, pero hay que ordenarlo y armonizarlo. La clave es el equilibrio.

A nivel personal, ¿tiene alguna tradición que influya en cómo decora desde que inicia Navidad?

La decoración siempre estuvo muy presente en mi vida. Mi mamá hacía eventos desde hace muchos años y yo también trabajé en lo mismo cuando viví en Nueva York. Ahora, con mi hijo, he incorporado más tradiciones religiosas que antes no tenía, como las posadas. Para mí la Navidad es un tiempo lleno de rituales y detalles, un tiempo para agradecer más.

¿Qué le va dejando esta temporada a nivel emocional?

Mucho agradecimiento. Pude crear, innovar, impactar y, sobre todo, mantener clientes que confían en mí y vuelven a llamarme. Cuando alguien confía en mí, no es solo para decorar, es para resolver, acompañar y crear experiencias.

El centro de mesa como protagonista: naturaleza, luz tenue y una estética que invita a quedarse. Foto: Juan Faustos

Mesa para Día de Reyes

Próximos a celebrar el Día de Reyes, Johanna recomienda un centro de mesa protagónico, donde los detalles hablen por sí solos:

Velas blancas o marfil.

Elementos naturales: ciprés, pino y ramas.

Juego de luces cálidas entre el follaje.

Flores en tonos neutros.

Texturas nobles entre los adornos: madera, lino y cerámica.

Tendencias que se quedan: Tonos vino y blancos suaves. Materiales orgánicos.

Con cautela: Lazos: sí, pero usados como acento (en servilletas o detalles puntuales, no en todo el centro de mesa).

Trayectoria

Catorce años de carrera haciendo eventos entre New York y Ecuador.

Estudios: En Massachusetts Walnut Hill School for the Arts College, y en Marymount Manhattan College.

Johanna Kronfle Design es su compañía de eventos, y Villa Gardenia Flowers es su florería y proveedora de flores para eventos.

Fotos: Juan Faustos. Producción: Gianella Muñoz. Maquillaje y peinado: Michell Pincay (Ig@michapincay_makeup_hair) Agradecimientos: Lili & Rosa - Linos. BP Decor Candles - Velas. Diorvett - Vajilla

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites ? ¡SUSCRÍBETE AQUí!