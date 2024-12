Japón revoluciona la higiene con su ‘lavadora humana’

Japón se prepara para presentar al mundo un avance revolucionario: la ‘lavadora humana’ o ‘Mirai Ningen Sentakuki’, una cápsula futurista diseñada para transformar el baño y el lavado de ropa en una experiencia automatizada, cómoda y eficiente. Desarrollada por Science Co., esta innovación debutará en la Expo Osaka-Kansai 2025, retomando un concepto presentado hace más de 50 años y reinventándolo para la era digital.

La máquina combina limpieza personal y de prendas en un ciclo de 15 minutos, ofreciendo una solución perfecta para la vida moderna. Inspirada en el ‘baño ultrasónico’ exhibido en la Exposición Mundial de Osaka de 1970 por Sanyo Electric Co., este modelo actualizado utiliza inteligencia artificial para proporcionar una experiencia higiénica y relajante que revitaliza cuerpo y mente.

Innovación tecnológica al servicio del bienestar

La cápsula, que recuerda la cabina de un avión, permite al usuario sentarse cómodamente mientras experimenta un ciclo completo de lavado y secado. Utiliza agua caliente y microburbujas activadas por ondas ultrasónicas para eliminar suciedad, bacterias y gérmenes de la piel y la ropa, sin necesidad de detergentes químicos. Durante el proceso, los sensores monitorean signos vitales, como la frecuencia cardíaca, para ajustar la temperatura del agua y proyectar imágenes personalizadas, creando un ambiente relajante.

El ciclo comienza con un prelavado de cinco minutos, seguido de un remojo de tres minutos y un lavado mediante chorros de alta presión combinados con masajeadores. El aclarado final y el secado con aire caliente y luces infrarrojas completan la experiencia, asegurando limpieza e higiene total.

¿El fin de las duchas tradicionales?

La ‘lavadora humana del futuro’ es una evolución del diseño original de 1970, que aunque no tuvo éxito comercial en su momento, dejó un legado tecnológico que ahora cobra nueva vida. Según Yasuaki Aoyama, CEO de Science Co., esta máquina no solo responde a las necesidades modernas de bienestar, sino que también tiene aplicaciones potenciales en hospitales y centros de cuidado, donde podría ofrecer una limpieza eficiente y sin complicaciones.

Con su lanzamiento previsto para 2025, ‘Mirai Ningen Sentakuki’ promete ser mucho más que un lujo: podría revolucionar la higiene personal y cambiar para siempre la forma en que entendemos el baño. Si logra el impacto esperado, esta cápsula podría hacer obsoletas las duchas y bañeras tradicionales, consolidándose como un símbolo del ingenio tecnológico japonés.

