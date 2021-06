Isa García: “Rendirme no es una opción”

En las redes las máscaras y las apariencias caen por sí mismas, enfatiza esta quiteña que ha logrado un ejército de seguidores con mensajes honestos y potentes luego de atravesar diferentes etapas de crecimiento producto de una constante formación personal y profesional.

Desde los 15 su visión era ser independientemente productiva, mientras se interesaba sobre temas del desarrollo. La joven se tituló en Diseño de Interiores, Historia del Arte y Artes Plásticas - en Washington D. C. -, pero pronto cedió a su verdadera pasión al crear su empresa digital Isa García Corp., donde aplica conocimientos en coaching de alto nivel, una industria que crece exponencialmente y que a ella le ha significado notables éxitos: “Empecé certificándome como ‘health coach’, después como ‘life coach’ de la ICF (International Coach Federation) - lo que apliqué a los negocios digitales y a sanar bloqueos con el dinero-. Nunca dejo de aprender o de invertir en mí. Estar estimulada intelectualmente es una de mis prioridades y mientras más me expando, más se expande mi empresa. He seguido certificándome como facilitadora de Access Consciousness, Human Design Reader, facilitadora de tapping. Y este año me certificaré como ‘master coach’ (el nivel más avanzado de coaching).

“No existen las vidas perfectas y tampoco me interesa vivir una. Siempre el trabajo interior ha sido mi salida. Aprender de cada experiencia, dejar que me transforme y me acerque a mi verdad”.

Creó su empresa digital con el afán de llegar a todo el mundo. Y funcionó. Hasta la fecha sus clientes suman más de 2.800, en 25 países, enfocada en que brillen de adentro hacia afuera.

La empresaria, de 27 años, cuenta que su mayor logro es que sus clientes emprendan en negocios digitales exitosos y a sanar su relación con el dinero. “Ayudar a otras personas a generar más dinero es espectacular”, añade. Su podcast ‘Mi mejor versión’ ha estado en los top charts de la mayoría de países de Latinoamérica con más de 200 mil descargas y una facturación de 1 millón de dólares hasta el momento. “Ahora entiendo mi propósito. Todo hizo clic cuando empecé a dar importancia a lo que me hacía feliz. La idea es tocar la vida de las personas, de hacer lo que me gusta y diseñar una vida por mí y para mí, generando a la vez empleo, lo que me llena el corazón. Ha sido la aventura más hermosa, mucho más de lo que alguna vez me imaginé. Mi misión es ver cada vez más personas viviendo la vida de sus sueños”.

Va al psicólogo cada semana y practica terapias energéticas. Sus rutinas de belleza son sencillas como beber jugo de apio todos los días. Cortesía Gabriela Paredes

Batallas superadas

Soñadora, valiente, sensible, creativa, determinada y en constante evolución, la empresaria habla con franqueza sobre las batallas que ha enfrentado, al crecer con la falsa idea de que debía ser perfecta para ser suficiente, hasta que entendió que la perfección per se no existe.

“Ser genuinamente auténtico y mostrar las vulnerabilidades que todos tenemos es lo más honesto y lo que, curiosamente, conecta con los demás”, dice al referirse a sus seguidores en las redes.

La joven sufrió una fuerte depresión al radicarse en Madrid, España, en 2018. Fue un tiempo doloroso y complejo en un lugar en el que nunca se sintió a gusto. “Me dio muchas lecciones y me obligó a enfrentar muchas cosas”. Así, aprendió la importancia de estar en un entorno que funcione a su favor”.

Paralelamente, Isa logró vencer serios problemas digestivos que, aseguraron los doctores, no tenían cura; mientras atravesó un divorcio que resultó una experiencia muy retadora y de sanación. Superado el tema, está empezando a conocer otra gente luego de vivir una relación larga. Y, por último, cuenta, la pandemia ha sido un tiempo extremadamente incómodo y complicado. Pero, a través de cada dificultad, ha encontrado partes de ella que estaban escondidas: “No existen las vidas perfectas y tampoco me interesa vivir una. Siempre el trabajo interior ha sido mi salida. Aprender de cada experiencia, dejar que me transforme y me acerque a mi verdad”.

En tanto, Isa asume su vida como un eterno experimento, haciendo todo lo que le prende sus ojos en estrellitas, como dice. “He querido tirar la toalla muchas veces, he tenido que creer en mí cuando otras personas no lo hacían y confiar. He aprendido a descansar, pero rendirme no es una opción. He empezado varios negocios, crezco cada día. Cada siguiente nivel se desbloquea en el momento indicado cuando estoy lista para sostener esa visión”.

Sobre las redes

A través de Instagram y su podcast ‘Mi mejor versión’ cuenta su verdad y así ha logrado una fuerte conexión con los internautas que la acompañan. “En una época donde comprar followers y likes es común, pocas cosas le ganan a la constancia y certeza de crear algo cada día. ¡Es una maratón! Trato a mis redes como una empresa y con la seriedad que eso se merece. Creo que después del 2020 cada vez hay (y habrá) menos espacio para la perfección, las máscaras y apariencias. La conexión y la confianza no se compran ni se fingen”.

Un decreto cumplido

Hace un tiempo Isa decretó tener un auto de alta gama, lo escribió en su diario como uno de sus deseos a cumplir en el futuro. Siguió el paso a paso de su programa ‘Códigos de abundancia’, en el que debió desbloquear varios temas, entre esos, el del dinero. Un día, su padre le dijo que quería enseñarle un auto que había llegado a su empresa (donde comercializa vehículos). Tal fue su sorpresa al verlo porque ese era precisamente el que ¡había escrito y soñado! “Para mí, este hecho representa el recordatorio de que los sueños están hechos para ser cumplidos y de que pueden llegar mucho más rápido con las herramientas correctas”.

Un cambio integral

“Mi trabajo interior es mi prioridad y no es negociable. Voy al psicólogo todas las semanas, tengo coaches y también hago muchas terapias energéticas. No soy de rutinas de belleza complejas o difíciles, para mí lo simple siempre funciona mejor.

En el 2019 publiqué un libro con más de 70 recetas saludables, sin gluten y sin lácteos. En el día a día como muy saludable: frutas, muchos vegetales y bowls deliciosos. Tomo jugo de apio casi todos los días. Llegar a la raíz de nuestros bloqueos, miedos, limitaciones, excusas y retos es una de las cosas que más me interesan y hacemos en todos nuestros programas”.