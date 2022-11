Investigar es aportar al desarrollo del país, brindar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el planeta. Pero también es fortalecer el aprendizaje y mejorar la experiencia universitaria. La Universidad Indoamérica cumplió 37 años de vida institucional, formando profesionales con un alto nivel académico y leales a los principios y valores de la institución.

El nombre “Indoamérica” está vinculado al profundo sentido de pertenencia a la cultura latinoamericana. Sus sedes, la principal en el corazón del país, Ambato; y la segunda, en Quito, dan cuenta de la responsabilidad que sus mentores han asumido con las nuevas generaciones.

Su misión es formar profesionales emprendedores, competentes, social y ambientalmente responsables, mediante una educación de calidad que contribuya al avance de la ciencia, la innovación, la tecnología, la cultura y el desarrollo sostenible del país. Es por ello que hoy ocupan importantes posiciones en el sector público y privado. Además, el estudiante Indoamérica, es generador de emprendimientos reconocidos dentro y fuera del país.

Se trata de una institución de educación superior que empezó en los años 80, cuando fue constituido el Centro de Estudios de Computación “Servisistemas Informáticos Indoamérica”. Ese centro ahora es una universidad, que cuenta con los avales académicos de los entes rectores, y recibe estudiantes de todos los rincones del país, en diferentes modalidades.

Luego de dos años mundialmente complejos, marcados por la pandemia del COVID-19, la Universidad Indoamérica se sumergió en el enorme reto de mantener la calidad educativa; acelerando los procesos de integración virtual en la web, blog, redes sociales, plataformas de aprendizaje en línea, capacitaciones a docentes para el uso de las mismas, recursos digitales, bibliotecas online, aulas virtuales y mucho más.

Los laboratorios de Indoamérica. Cortesía

La Universidad procura cumplir con la ecuación teórica y práctica, donde se fusionan las condiciones de productividad, competitividad y eficiencia para que interactúen armoniosamente con los valores de solidaridad y compromiso social.

Indoamérica Investiga

Indoamérica aspira a ser una universidad referente a nivel internacional, y es por esta razón que la investigación es una prioridad. La Universidad ha fortalecido la producción científica de alto impacto a través de la colaboración de redes científicas, la administración de bases de datos, la gestión editorial y la generación del conocimiento científico. Los laboratorios de investigación, altamente equipados, y en constante renovación, se direccionan a hacia los más altos estándares de calidad.

Durante 2021 y 2022, la Universidad Indoamérica publicó 299 artículos científicos, de las cuales, 60 están en la base de datos de referencias bibliográficas y citas Scopus; en el primer Quartil(Q1). Más de 70 revistas internacionales albergan estos trabajos, entre ellas, Frontiers in Nutrition, Toxins, Biological Journal of the Linnean Societ y Emerging Science Journal.

Actualmente, la Universidad Indoamérica tiene cinco centros de investigación: el Centro de Investigación en Empresa, Sociedad y Tecnología (ESTec) está considerado como una de las potencialidades de la Universidad Indoamérica. Su compromiso es con la sociedad y con la empresa. Así también, el Centro de investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos (MIST) se dedica a los ejes aplicativos definidos dentro del dominio de tecnología y sociedad cuyos resultados han reportado la mayor producción científica institucional en los últimos 4 años y sumada la presentación de la primera solicitud de patente de invención Europea de Indoamérica.

Mientras que el Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático (BioCamb) tiene como enfoque principal el estudio de la composición, funcionamiento e interacción de los ecosistemas naturales y humanos, comprometido con el bienestar de sus habitantes y su sostenibilidad. También está el Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible (CITEHS), cuyo objetivo es contribuir al bienestar y la reducción de la desigualdad social, a través de la producción de conocimiento científico, con un enfoque espacio temporal dirigido a solventar las problemáticas actuales del territorio y el hábitat.

Y, por último, el Centro de Investigaciones de Ciencias Humanas y de la Educación (CICHE), en el que se genera investigación científica interdisciplinaria, con el fin de producir estudios comparados a nivel local, regional e internacional alineados a las condiciones del desarrollo tecnológico de avanzada.

Por otro lado, el área académica con el grupo de Investigación en Sistemas Industriales, Software y Automatización (SISAu), cuyos proyectos han sido reconocidos a nivel nacional y se ha enfocado en la vinculación de los estudiantes en sus iniciativas.

La plantilla investigadora docente de Indoamérica cuenta con profesionales de alto nivel, que siguen capacitándose en las diferentes ramas del conocimiento. Entre 2021 y 2022, la plantilla participó en más de 80 eventos internacionales y 50 nacionales.

Otro resultado positivo de este periodo es que al menos, 18 proyectos de investigación resultaron ganadores de fondos externos, otorgados por instituciones como Wake Forest University, Gobierno de Navarra y GIZ. Entre los galardones individuales destaca el “Reconocimiento CEDIA AWARDS” al Dr. Janio Jadán, Director de Investigación de la Universidad Indoamérica e investigador del MIST; y el “Reconocimiento como Miembro del Comité Mundial de expertos en envenenamiento por serpientes por la Organización Mundial de la Salud”, Dr. David Salazar del BioCamb, de la Universidad Indoamérica.

La Universidad Indoamérica ve en las alianzas estratégicas oportunidades de crecimiento y desarrollo académico. Es por ello que mantiene convenios de cooperación que involucran al área de Investigación con organismos como CEDIA, FAE, Missouri Botanical Garden (EE.UU.) e Innova Scientific S.A.C.

Indoamérica se abre a la divulgación del conocimiento científico, con una conciencia plena de que los sujetos sociales estamos en constante cambio; y es así que ha sido anfitriona y promotora de congresos nacionales e internacionales sobre educación, tecnología, sostenibilidad, salud mental y psicología; y sigue implementando estrategias no solo para crear conocimiento, sino hacer de él un bien común. Conoce más en www.indoamerica.edu.ec