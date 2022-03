Hasta el 2020, según el censo que realizó la fundación Juventud en Acción Ecuador, había 350 habitantes de la calle en el centro de Guayaquil. Por estos días, el grupo que conforma esta organización social vuelve a salir para hacer una nueva contabilización y ya no solo arrojar números sino saber además cuál es la condición de cada uno y ver las probabilidades de conseguirles ayuda para que puedan ser reinsertados en la sociedad. El presidente de la fundación, Julio César Goya, dice que esperan completar 100 voluntarios para esta tarea.

¿En qué se diferencia este censo del que hicieron en 2020?

En ese entonces fue solo un conteo. Queríamos saber cuántas personas en situación de calle había en esos momentos en que iniciaba la pandemia y que había muchos riesgos para ellos. Se logró ubicarlos en albergues y no quedó ninguno en las calles, pero fueron solo refugios temporales ante la emergencia sanitaria. Ahora no sabemos cuántos son. No queremos que ellos sean una estadística más, sino ayudar a solucionar el problema.

¿Qué información se obtendrá esta vez?

Primero se les pedirá información personal para saber si tienen o no familiares. Hay quienes los tienen y hay que buscarlos para que se responsabilicen por ellos. También se les preguntará por su situación médica para conocer de qué enfermedades sufren y si ellos desean ser asistidos en un refugio en caso de que no tengan familiares. Y lo más importante es saber si quieren emprender en algún tipo de negocio.

¿Cómo se los apoyará?

Por ejemplo, la Organización Mundial de las Migraciones y el Consejo Noruego de Refugiados, que son las instituciones con las que nosotros trabajamos, pagan seis meses de arriendo a los migrantes y les ayudan para que puedan emprender con un pequeño fondo. En el caso de los ecuatorianos, buscaremos el aporte de las instituciones.

¿Por qué escogieron hacer el censo en el centro?

Nosotros anteriormente hicimos una encuesta a muchos turistas y decían que era muy penoso ver que en sectores muy bonitos, como el Malecón, el Parque Centenario y la avenida Nueve de Octubre, haya personas viviendo en la calle y mendigando. A partir de las ocho o nueve de la noche estas zonas se convierten en un dormitorio.

¿Qué calles abarcarán?

Desde el Malecón hasta la calle Tungurahua y desde la calle El Oro hasta la avenida Julián Coronel.

¿Tienen previsto hacerlo en otros sectores?

Hay un comité del barrio del norte con el que estamos en conversaciones porque me dicen que en la avenida Francisco de Orellana y en la Alborada también hay mucho habitante de calle. Estamos en diálogo para tratar de unirnos con ellos y hacerlo en sus sectores. Ellos son más de 100 personas que son líderes barriales. Quisiéramos ampliar a otros sectores, pero es complicado porque nos falta el contingente humano.

¿Ustedes creen que habrá los espacios suficientes para acoger a las personas en situación de calle?

Lo que queremos es que haya un verdadero espacio para tenerlos, como en Europa o en Estados Unidos. Allí los habitantes de calle o personas vulnerables van, se bañan, se cambian y en el día trabajan. Hay inmuebles que el Municipio, la Gobernación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social tienen botados. ¿Por qué no acondicionar esos espacios como lo hicieron en el tiempo de pandemia? En ese tiempo no había ni un habitante de calle porque todos los regularon e hicieron albergues en las escuelas fiscales y nosotros estuvimos a cargo.

Ustedes quieren que la labor que realizan por las personas que habitan en la calle se tome como ejemplo en otras ciudades y ya han tenido un acercamiento...

Ahora tenemos un grupo de voluntarios en Milagro que se ha sumado a la iniciativa y lo hace desde sus casas, con amigos y salen a repartir comida. Están ayudando a ver que personas no vivan y duerman en la calle. Ese es el objetivo, que más personas se sumen. La problemática no es solo de Guayaquil sino de todas partes. Queremos ser ejemplo para otras personas. Es necesario crear conciencia en la población y principalmente en las autoridades.