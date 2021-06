‘Hair contouring’: el tinturado que estiliza el rostro

Tyra Banks, Bella Hadid, Danna Paola y Jennifer Lopez son algunas de las celebridades que han apostado por el ‘hair contouring’ (cabello con contorno). En sus recientes apariciones públicas se las ha podido ver estrenando este moderno look.

La ventaja de este tipo de tinturado radica en el efecto que se consigue. Los dos mechones frontales más claros (en comparación al resto del pelo), hacen que se cree un contraste e instantáneamente afina las facciones y da mayor luminosidad a la zona. “Lo pueden lucir mujeres con la forma del rostro alargada, ovalada, redonda o cuadrada”, explica la estilista y colorista Francisca Gómez.

La experta también recalca que otro punto positivo de esta opción es que le va bien a personas de todo tipo de pieles. “A las de tez blanca les favorece los tonos como el rubio, beige y el cenizo. A las morenas, les va perfecto el color castaño, caramelo, miel o chocolate”. Además, si desea puede combinar el ‘hair contouring’ con la técnica de balayage para que el resto del cabello también tenga una decoloración progresiva desde la mitad del pelo hasta las puntas.

Estilo bob, sí

Gómez menciona que no es recomendable para mujeres con el cabello muy pequeño porque no se va a lucir el ‘hair contouring’. Favorece, principalmente, a quienes tienen el pelo estilo bob (hasta los hombros), mediano o largo. Los retoques de color en los mechones más claros se deben hacer cada tres o cuatro meses. También debe utilizar tratamientos de hidratación capilar para que el pelo no pierda fuerza.

Colores llamativos

Algunas personas se animan a lucir el ‘hair contouring’ de tonos más llamativos como el rosado, blanco, verde y celeste. Entre sus usuarias, destacan las mujeres extrovertidas y que disfrutan de innovar constantemente sus looks..

El retoque de color de estas tonalidades sí debe ser más frecuente (luego de tres o cuatro semanas,aproximadamente) porque cada vez que lave su cabello, podría disminuir, poco a poco, la intensidad del tono fantasía.

Y usted, ¿se animaría a usar esta tendencia?