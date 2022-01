El agua transparente de las orillas en cualquiera de sus puertos, la convivencia rutinaria con lobos marinos, iguanas, aves, tortugas y demás especies y los paisajes volcánicos que acompañan un mar que no alcanza a lo que cubren los ojos en el horizonte es solo parte de la postal tradicional de Galápagos, la verdadera magia está en las profundidades, tanto en tierra firme, en las entrañas de las islas, como bajo el agua.

Elija Isabela si va por vez primera. Su alcalde ha dejado una máxima en un reciente acto público. “Si no conoce Isabela, no conoce Galápagos”. Ahora que he podido vivirlo, le creo.

Deje el traje de baño para después si decide ir y alístese para dos horas de viaje en bote desde Puerto Ayora, pero no se asuste. Si toma una pastilla para el mareo media hora antes será como ir en auto. Ni lo notará.

Una vez allí, y luego de la parafernalia que demanda el arribo; desembarcar, hospedarse en su mejor elección (hay hoteles desde $ 15 la noche y desde $ 40 con salida al mar), acomódese con ropa de senderismo y vaya por una bicicleta de $ 10 el día. Hay varios locales que las ofrecen.

La ruta al Muro de las Lágrimas puede tomar seis horas, pero no es agotadora. Va despacio, recorre, se adentra a senderos que lo llevan a ver un centro de criadero de tortugas, flamingos en lagos verde azules, manglar, un mirador desde las alturas, playas incógnitas donde puede bañarse, esteros y riachuelos, ideal para tomarse fotos y para un plan que, si no es de bicis, puede hacer caminando.

Cumplida la ruta en tierra, es hora de buscar algo de mar. Y en Isabela hay varias opciones. La principal, Los Túneles, porque, dicho por los guías, “si no conoce Los Túneles, no conoce Isabela”. Se trata de construcciones rocosas en medio del mar a las que se llega en un viaje en bote de 40 minutos.

Ya allí, hay varias paradas. La embarcación pasea por lo que antes fue un río de lava y explica al turista que lo que ve alrededor es cactus, manglar negro, rojo y blanco y, ¡mire, un piquero pájaro azul por aquí y un pingüino por allá! Todo mientras nada sobre tortugas, tiburones y caballos de mar, que luego, si se anima a bucear, verá muy cerca.

Olvídese de la conexión a internet, eso sí, la señal es terrible allá en Isabela. ¿Pero quién quiere Internet si llega a Galápagos? Relájese y disfrute. Si le da el tiempo, vaya a las otras islas, son igual de encantadoras.

Tome nota

Idioma: Inglés y español.

Clima: Tropical. Los meses más cálidos son de diciembre a marzo.

Pasaje: Vuelos directos desde Guayaquil y desde la capital. Desde $ 195, según la temporada.

Documentación: Puede viajar solo con la cédula, pero necesita pagar un peaje para ingreso. El trámite cuesta $ 20 y se hace desde el aeropuerto.

Exámenes: Por la variante ómicron, exigen al ingreso certificado QR de vacunación y una prueba PCR de no más de 48 horas, que esté certificada por un laboratorio autorizado.

Economía: Todo es más caro en Galápagos. Un almuerzo común puede costar desde $ 5. Lleve sueltos.

Hospedaje: Los hay desde $ 15 la noche y otras opciones más lujosas con salida al mar, desde $ 40.

Equipaje: Lleve protector solar, zapatos deportivos, gorra, gafas y un traje de baño. No olvide proveerse de suficiente agua.

Transporte: Ya en las islas, lo oportuno es moverse en bici. Las movilizaciones en bote tienen precios desde los $ 25 de isla en isla.

Cuidados

En Galápagos, la marca Corona impulsa un proyecto que busca proteger los paraísos naturales. El 4 de diciembre pasado se firmó un convenio con Ichthion y Fundación Circular, para reducir la contaminación plástica en los ríos y cuidar la biodiversidad única de las islas. Se ejecutarán mingas con varios actores en Isabela.

¿Ideas?

