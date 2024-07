Fundación Narices Rojas cumple 18 años llevando alegría a los hospitales

Luz y color en lugares grises. Es la premisa de la Fundación Narices Rojas y sobre todo de su fundadora Raquel Rodríguez, quien encontró en la actuación y en la risa la “combinación perfecta” para sobrellevar el estado de ánimo de cualquier persona que se encuentre pasando alguna enfermedad.

“Al inicio surgió desde mi propia experiencia. Pasé por una dura enfermedad que me permitió ver actos inhumanos. A penas bajé de cuidados intensivos, me tocó la comida y me sirvieron arroz con chancho. Le pregunto a la enfermera sobre la dieta y ella me responde: yo no se nada, a mi me la dieron, yo no sé... hable con su médico”, expresó Rodríguez.

No creía que algo así podía sucederle; ese episodio fue el impulso para más tarde dedicarse a revertir el dolor en alegría. Pero antes, se dedica a estudiar actuación, improvisación y viaja a Lima para estudiar danza.

Los voluntarios llevan intervenciones lúdicas a los hospitales. Cortesía

En ese viaje artístico se topa con Clarín de Patacloún e intentó ingresar. Con otro nombre ingresa al grupo y ve pegado afiches de payasos que visitaban hospitales, Rodríguez se enamoró de la idea y lo relacionó con su tiempo en el hospital. “Me seguí preparando porque traer esa idea a Ecuador necesitaba de conocimiento y de hacerlo bien. Luego se hizo encuentros internacionales con personajes destacados por tres años”, comentó.

A raíz de eso, se adentró a las raíces del teatro y formó la primera Escuela de Clown e Improvisación en la ciudad. El grupo empezó con la parte escénica. La organización sin fines de lucro nace en el 2006 con el fin de realizar sostenimiento emocional, por medio de intervenciones afectivas y efectivas, de manera responsable, respetuosa y lúdica en lugares vulnerables.

El Clown es asociado a la risa, al maquillaje y a una nariz roja, pero es un arte que algunos han definido como “una aventura del pensamiento y de la imaginación”, “un acto de reflexión y de revelación”, además de “una práctica de libertad”.

El payaso no interpreta lo que le pasa, lo vive y reacciona ante cualquier impulso externo, está encerrado en un mundo de fantasía; en cambio, para el clown no existe la cuarta pared como en el teatro convencional, vive en un mundo real que comparte con todos.

LOGROS Raquel Rodríguez forma parte del libro Send in the Clowns. Una obra que muestra el trabajo de 24 payasos, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos, entre otros.



“La risa tiene muchos beneficios y está clínicamente comprobado: reduce la presión arterial, refuerza el sistema inmunológico, mejora la respiración, sueltan y olvidan el mal momento que viven y facilita la digestión, al aumentar las contracciones de los músculos abdominales”, agrega la titular.

Recorrido de la fundación

La organización maneja tres líneas: capacitación, donde en 18 años de gestión ha liderado a 270 voluntarios y en la actualidad cuentan con 20 fijos. La segunda línea es la hospitalaria. Han visitado y beneficiado a 360.000 personas de diferentes hospitales de Guayaquil.

Después de la pandemia, el grupo trabaja con el Hospital Francisco de Icaza Bustamante y el Hospital del IESS de Los Ceibos. La tercera línea le corresponde a la escénica y los talleres a nuevos jóvenes interesados en la técnica del Clown.

Ahora se preparan para la ‘Varieté’ de aniversario. Se trata de un espectáculo que combina arte, humor y destreza. Es un formato en el que se presentan diversos performances que pueden incluir música, baile, magia, canto, declamación, humor, por citar algunos. Los números son presentados al público sin seguir una relación argumental ni un orden específico

Biografía de la titular de Narices Rojas

Raquel Rodríguez Gendry es actriz y fundadora de la Fundación Narices Rojas en el año 2006. Ha entrenado a más de 270 medical clowns en Ecuador, Estados Unidos y Francia. En California fue la primera latina con la University of Southern California en una investigación sobre el impacto del clown en hospitales.

Es profesora de la escuela 'The Clown School' e implementó el programa 'Corazón de Clown' formando al primer grupo de medical clowns latinos. Actualmente reside en Francia y sigue la labor dirigiendo 'Les Grands Nez Rouges'.

