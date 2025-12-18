Ferrari Elettrica: características, precio del superdeportivo eléctrico

El Elettrica no simula el rugido, lo crea desde las vibraciones del tren motriz

¿Cómo encaja el Ferrari Elettrica (precio +500.000€) en la cautelosa estrategia de electrificación de la marca?

Ferrari Elettrica, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca italiana, combina una potencia de más de 986 CV con una autonomía de 530 km, presentando un enfoque revolucionario que prioriza la experiencia de conducción sobre la transición ecológica.

Con un diseño GT de cuatro puertas desarrollado en colaboración con el ex diseñador de Apple, Jonathan Ive, y un sistema de sonido basado en vibraciones reales, el Elettrica no busca imitar a los motores de combustión, sino crear una nueva identidad auditiva y sensorial para la era eléctrica, manteniendo el ADN de rendimiento y emoción de Ferrari.

Especificaciones Técnicas: Un salto cuántico en potencia y control

El Ferrari Elettrica establece nuevos estándares de rendimiento dentro y fuera de la marca, gracias a una arquitectura eléctrica diseñada internamente desde cero.

Potencia y aceleración extrema: El sistema de propulsión de cuatro motores independientes —dos en el eje trasero y dos en el delantero— genera una potencia combinada que supera los 986 CV. Esto le permite al Elettrica acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2.5 segundos, rivalizando con los hypercars más extremos, y alcanzar una velocidad máxima estimada de 309 km/h.

Batería y autonomía de alto desempeño: Utiliza una batería de iones de litio de 122 kWh con arquitectura de 800 voltios, logrando una densidad energética líder de 195 Wh/kg. Esto se traduce en una autonomía WLTP superior a los 530 km. Soporta carga rápida de hasta 350 kW, permitiendo recuperaciones significativas de carga en minutos.

Dinámica y agilidad reimaginadas: La disposición de los motores y la batería, colocada integralmente en el suelo, reduce el centro de gravedad en 80 mm comparado con el Purosangue. Esto, unido a una distribución de peso de 47:53 (delantero-trasero) y un sistema de dirección en las cuatro ruedas, proporciona una agilidad y estabilidad sin precedentes. Ferrari afirma que es el primer modelo capaz de controlar activamente las fuerzas verticales, longitudinales y laterales en todas las condiciones dinámicas.

Innovaciones disruptivas: El sonido real y el "Modo Manual"

Ferrari aborda dos de las críticas más comunes a los vehículos eléctricos de alto rendimiento—la falta de carácter sonoro y la desconexión del conductor—con soluciones ingeniosas.

RELACIONADAS Cómo la falta de sueño cambia tu cerebro y te hace sentir más solo

Sistema de sonido por vibraciones reales (No Simulado): En lugar de usar altavoces para emitir un sonido sintético, Ferrari ha desarrollado un sistema de captación por acelerómetros. Sensores de alta precisión ubicados en el tren motriz captan las vibraciones mecánicas reales y las amplifican de manera natural, similar a como una pastilla capta las vibraciones de las cuerdas de una guitarra. Este sistema se combina con un Sistema de Cancelación Activa de Ruido (FONC) que elimina selectivamente los armónicos no deseados del motor, como los chillidos de alta frecuencia.

"Modo Manual" con paletas: Para maximizar el compromiso del conductor, el Elettrica incorpora un "Modo Manual" operado por las levas detrás del volante. Al accionar la leva derecha, el conductor siente un aumento escalonado y progresivo de la fuerza de aceleración, simulando el efecto de subir de marcha. Al frenar, la leva izquierda aumenta progresivamente la intensidad de la frenada regenerativa, imitando la sensación de la retención del motor en una reducción. Este sistema busca replicar la interacción táctil y la participación activa propias de los superdeportivos de combustión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!