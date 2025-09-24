Familias vivieron una jornada de aventura y sostenibilidad con Nissan en Guayaquil

Los asistentes vivieron de cerca la innovación y tecnología de Nissan en un evento diseñado para sorprender.

La más reciente edición del X-Trail e-POWER Go Wild Adventure se vivió en la costa ecuatoriana con un recorrido que combinó naturaleza, adrenalina y tecnología. El protagonista fue el Nissan X-Trail e-POWER, un SUV 100% japonés que destaca por su sistema electrificado, su tracción inteligente e-4ORCE y su capacidad para adaptarse a todo tipo de caminos.

Inició en Guayaquil con compromiso ambiental

El punto de partida fue la concesionaria de Automotores y Anexos Nissan en Guayaquil. Desde allí, los invitados partieron en caravana hacia el Bosque Cerro Blanco, donde realizaron una siembra de árboles nativos. La actividad reflejó el compromiso de la marca con la sostenibilidad y el cuidado del entorno, además de reforzar la experiencia como un espacio familiar.

Tecnología puesta a prueba en la pista 4x4

La jornada continuó en el Club de Tiro Rivera del Lago, donde el X-Trail e-POWER mostró sus capacidades en la pista 4x4. Pendientes, descensos y terrenos irregulares pusieron a prueba tecnologías como el modo off-road, el Asistente de Descenso de Pendientes, el Asistente de Arranque en Pendientes y la cámara de visión periférica 360°. Cada maniobra resaltó la seguridad y el control del modelo en condiciones extremas.

Propulsión eléctrica, conducción silenciosa

Uno de los aspectos más valorados fue su propulsión 100% eléctrica, que ofrece torque inmediato para una aceleración fluida y potente, manteniendo al mismo tiempo un viaje silencioso y confortable. Esto convierte al SUV en un vehículo versátil, preparado tanto para la ciudad como para rutas más exigentes en el litoral ecuatoriano.

Dinámicas familiares con el sello Nissan

Además de la conducción, los asistentes participaron en actividades diseñadas para reflejar las características del vehículo: desde carreras de rompecabezas que simbolizaron la aceleración instantánea, hasta retos de equilibrio que representaban la estabilidad y precisión del modelo, el cual cuenta con más de nueve asistencias avanzadas de conducción.

La experiencia Nissan permitió conocer de primera mano el desempeño y confort de sus más recientes modelos. Cortesía

Más que un SUV, una experiencia

Con esta iniciativa, Nissan reafirmó su propósito de ofrecer experiencias memorables a las familias ecuatorianas, integrando innovación, aventura y sostenibilidad en cada detalle. El X Trail e-POWER no solo demostró su desempeño en carretera y off-road, sino que también reforzó el compromiso de la marca con un futuro de movilidad más limpia y conectada.

