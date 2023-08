Un sencillo análisis de sangre en laboratorio, el biomarcador NT-ProBNP, le permite al médico establecer un diagnóstico temprano y confiable de riesgo de insuficiencia cardíaca (IC), y así poder brindarle al paciente un tratamiento adecuado (según la gravedad) que ayude a prevenir las complicaciones de esta enfermedad.

La insuficiencia cardíaca se presenta cuando el corazón no bombea suficiente sangre. Aunque el órgano sigue funcionando, el cuerpo no satisface sus necesidades de sangre y oxígeno. Las personas con diabetes mellitus, tipo 2, están en riesgo de sufrir de IC, por eso detectarla a tiempo con la prueba NT-ProBNP, es importante para evitar que la afección progrese y ponga en peligro la vida.

Los biomarcadores, gracias al desarrollo trecnológico, se han convertido en una herramienta eficaz de información para la detección temprana de enfermedades, cambios fisiológicos, así como la respuesta del paciente ante el tratamiento.

Con este biomarcador se busca reducir y evitar hospitalizaciones por falla cardíaca, además del impacto económico y en la calidad de vida para el paciente y su familia.

La realización de este examen de sangre (NT-ProBNP), es de tipo preventivo, es decir, le va a permitir al médico, valorar si su paciente se encuentra en riesgo de padecer falla cardíaca y tomar decisiones a tiempo. Dr. Bolívar Sáenz, cardiólogo, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología

CÓMO SE DA LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

La insuficiencia cardíaca se presenta cuando el corazón no bombea suficiente sangre, este sigue funcionando, pero el cuerpo no satisface sus necesidades de sangre y oxígeno. La IC empeora si no se trata. Se recomienda seguir las instrucciones de su médico y hacer los cambios necesarios en la dieta, actividad física y estilo de vida.

La falta de aire y fatiga son síntomas de insuficiencia cardíaca. Freepik

ATENCIÓN A ESTOS SÍNTOMAS

Falta de aire, sobre todo cuando la persona se acuesta

Sensación de cansancio, agotamiento (fatiga)

Tos o silbidos, especialmente cuando la persona hace ejercicios o se acuesta

Hinchazón en los pies, tobillos y piernas

Aumento de peso debido a la retención de líquidos

Confusión o falta de claridad mental

