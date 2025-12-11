Expreso
El Valduero Blanco Reserva 2016 se posicionó entre los vinos más destacados a nivel mundial, según la guía británica Decanter.Cortesía

Este vino blanco español destaca entre los 30 mejores del mundo, según Decanter

Obtuvo 97 puntos y es el único Ribera del Duero en la lista británica de los 50 mejores vinos. Te contamos cuál es

  • Redacción Expreso

Se trata de Valduero. Fue bodega pionera en los años noventa en la elaboración de la uva blanca albillo mayor. Aunque esta variedad se cultivó durante siglos en la Ribera del Duero, su carnosidad y acidez la relegaban a usarse como fijador del color de los tintos o como uva de mesa.

El Consejo Regulador no aceptó durante años su uso para vinos monovarietales, lo que llevó a que muchos viticultores arrancaran estas plantas. Solo en 2018, la uva fue finalmente reconocida como parte de la denominación de origen.

La visión de Yolanda García Viadero

Yolanda García Viadero, socia fundadora de Valduero, fue la primera en apostar por esta variedad en los años noventa. Convencida de su potencial para crear blancos de guarda comparables a los prestigiosos vinos de Borgoña, decidió conservar 12 hectáreas de albillo mayor.

Hoy, esos viñedos superan los 45 años de antigüedad y ofrecen una uva de calidad excepcional. Para Yolanda, la albillo siempre tuvo la grandeza suficiente para posicionarse entre los vinos más reconocidos del mundo.

Un blanco adelantado a su tiempo

Durante muchos años, Valduero comercializó su blanco joven sin la contraetiqueta de denominación, pero con un notable éxito. A lo largo de más de 25 vendimias, la bodega experimentó y perfeccionó esta uva hasta lograr su primer blanco reserva.

Este vino se convirtió en un referente dentro de la D.O. por su origen: viñedos viejos, rendimientos bajos y una altitud superior a los 800 metros, en pleno “triángulo de oro” de Ribera del Duero.

Elaboración limitada y de alta precisión

Su proceso es completamente artesano y culmina con un envejecimiento de cuatro años en barricas de robles distintos. La producción es muy reducida: solo 2.375 botellas, cuya creadora asegura que continuarán mejorando en los próximos diez años.

Este blanco extraordinario sorprendió al exigente jurado europeo por su frescura, complejidad y longevidad.

Disponible en Ecuador

Valduero celebra nuevamente el privilegio de formar parte de la élite vinícola mundial. En Ecuador, el vino llegó a través de la importadora Arkrem S.A. y está disponible en www.terrua.com.

