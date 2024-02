El endometrio: Sus funciones y enfermedades

Es necesario saber que el útero está revestido por tres capas: una externa llamada serosa, una media muscular conocida como miometrio, y la capa interna, endometrio. Este último, conocido también como fetal porque es la envoltura que entra en contacto con el feto.

El objetivo primordial del endometrio es facilitar la implantación del óvulo fertilizado, el cual posteriormente se convierte en un embrión, desencadenando la formación de la placenta y el saco gestacional, esenciales para su protección y desarrollo, ecplica el doctor Miguel Salamea, ginecólogo, obstetra, colposcopista,

En ausencia de fecundación, el tejido endometrial se desprende de las paredes del utero, permitiendo la menstruación. Los ciclos de este período, en cada mujer, pueden variar en duración, oscilando entre cortos de 23 días y largos de 35 días.

¿Se puede prevenir el cáncer de endometrio?

No hay una fórmula infalible, pero la implementación de ciertas medidas pueden ayudar a modificar factores de riesgo. Mantener un peso adecuado es una de ellas, ya que en las mujeres con sobrepeso u obesidad se triplica la probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio, no así con las que mantienen un peso equilibrado.

La práctica de ejercicio físico es una prioridad. Mantenerse activo no solo ayuda a mantener un régimen estable, sino que también reduce el riesgo de hipertensión arterial y diabetes, dos factores de riesgo adicionales para el cáncer de endometrio.

Problemas comunes

El cáncer de endometrio solía ser considerado una enfermedad de mujeres mayores de 50, pero actualmente, también afecta a mujeres jóvenes. Un síntoma clave que no debe pasar por alto es el sangrado transvaginal, especialmente en mujeres posmenopáusicas o después de tener relaciones sexuales; en este caso, es fundamental investigar. Otras manifestaciones de alerta son los sangrados frecuentes entre periodos menstruales y dolores pélvicos. Lamentablemente, en nuestro país, no se le da la importancia a estos síntomas, y a menudo se recurre a tratamientos convencionales, remedios caseros o consejos de la abuelita. Tenga presente que la automedicación no es la mejor opción. Un fármaco puede brindar alivio temporal, pero la enfermedad puede progresar rápidamente".





Dr. Miguel Salamea, ginecólogo, cirujano general y máster en salud pública con más de 35 años de experiencia.