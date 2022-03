El fútbol es uno de los deportes capaz de hacer que personas con diferentes edades, culturas, profesiones, hobbies y ciudades de residencia se unan para disfrutar de los más de 90 minutos de cada partido y celebren a viva voz cada gol. Hoy, 24 de marzo, Ecuador juega contra Paraguay, un encuentro decisivo para conocer si el equipo clasifica de forma directa al Mundial Catar 2022. Diversas personalidades femeninas conversaron con EXPRESO para dar a conocer su gran afición por la Tri.

Susy Sacoto, Miss Ecuador 2021

“Soy fan de la selección de fútbol de Ecuador y ¡cómo no llenarme de orgullo cada vez que nuestra tri juega! Estaré a la expectativa de ganar el día de hoy, acompañada de amigos. ¡Si hoy ganamos, sería ESTUPENDO! Lo celebraría con amigos y familia brindando ese triunfo. Sí me encantaría ir a apoyar a la selección en Catar, y mientras esté más acompañada para animar al equipo, mucho mejor. La idea es que sientan el soporte de todo el país”.

Carla Heredia, ajedrecista profesional

“Soy fanática de la selección y de Barcelona. Hoy me toca entrenar y no veré el partido pero mi corazón estará con la Tri. Si ganamos, lo voy a celebrar siguiendo el ejemplo, esforzándome a tope en el ajedrez y bueno, tomando una cervecita con la cena. Ahora no está en mis planes ir a Catar, pero sería lindo apoyar a la selección en persona. Si pudiera, iría con mi papá y mi mamá. Sin duda, si algo nos ha dado alegrías, en medio de una pandemia, ha sido el deporte. Hoy es la selección, hace unos días fue Glenda, hace unos meses fueron Richard, Neisi y muchos otros deportistas. El deporte nos da ese sentido de pertenencia de ser ecuatorianos”.

Paraguay vs. Ecuador: dónde ver, a qué hora y qué esperar Leer más

Valerie Villalba, presentadora de noticias y reportera

“Apoyo a la selección desde que tengo uso de razón. Mi primer recuerdo del equipo ecuatoriano fue la clasificación Corea - Japón en el 2002. Era chiquita, pero no olvido la celebración de mi mami y abuelita en casa al ver partido. Hoy voy a trabajar hasta minutos antes de que empiece el encuentro, pero saldré corriendo para verlo en familia, con mi esposo. Si no hubiera pandemia, sin duda celebraría en la Victor Emilio Estrada, pero hoy cantaré los goles en casa. En las selección hay muchos jóvenes que la han peleado, han luchado y han demostrado que sí se puede alcanzar este sueño. Tienen un compañerismo único y hay que apoyarlos al 100 % en este y en los demás partidos para que sigan siendo un orgullo para todos”.