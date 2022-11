Dos obras de Joseph Turner (1775-1851) expuestas en el Reino Unido por primera vez en más de 100 años muestran el espíritu modernizador y “algo fanfarrón” del pintor inglés, que escandalizó a sus contemporáneos con su uso de un mediterráneo amarillo para inmortalizar paisajes británicos en principio menos luminosos.

‘Turner on tour’ (Turner, de gira) expone dos óleos cedidos excepcionalmente a la londinense National Gallery por la Colección Frick de Nueva York (Estados Unidos) y abrió esta semana hasta el 19 de febrero de 2023.

Se trata de dos grandes vistas de puertos -uno de sus temas favoritos- de Francia y Alemania, resultado de los bocetos y acuarelas realizados en sus numerosos viajes: ‘Harbour of Dieppe: Changement de Domicile’ (expuesta en 1825 y fechada en 1826) y ‘Cologne, the Arrival of a Packet-Boat: Evening’ (1826), los cuales no se veían en este país desde 1911. Estos dos lienzos, que aunque no son un grupo formal tienen muchas cosas en común, siguen la estela de una de las principales fuentes de inspiración de Turner, el paisajista francés Claude Lorrain (1600-1682), pero con técnicas y colores más modernos.

Turner, uno de los mejores paisajistas de la historia, es considerado como el responsable de que el paisaje sea considerado un género mayor. Muy popular por su audacia y talento, fue un experimentador que llevó al óleo técnicas propias de la acuarela y se acercó las corrientes del impresionismo y del arte abstracto.