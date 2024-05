¿Dolor de garganta? cinco maneras para aliviar esta molestia

¿Alguna vez has tenido ese molesto dolor de garganta que te hace sentir como si tragar fuera una algo imposible? ¡Estamos iguales! Pero antes de correr a la farmacia, ¿por qué no consideras algunos remedios caseros que pueden ayudar a calmar esa irritación? Algunas opciones desde las clásicas gárgaras con agua salada hasta el cálido té de miel y limón, hay un montón de opciones naturales para probar.

RELACIONADAS Este es el ejercicio más beneficioso para el sistema cardiovascular

Hablando de té, ¿quién no ama una buena taza de té caliente cuando está enfermo? La combinación de miel y limón no solo sabe deliciosa, sino que también puede calmar esa garganta irritada. Y si estás lidiando con congestión, ¿por qué no probar inhalar un poco de vapor con unas gotas de aceite esencial de eucalipto? Es sorprendente lo mucho que puede hacer por tu bienestar.

Pero, como siempre, recuerda que si el dolor persiste o empeora, es mejor consultar a un médico. Y si tienes alergias o intolerancias, ¡asegúrate de verificar los ingredientes antes de probar estos remedios caseros! Estos son algunos remedios que se debes de tomar en cuenta.

Hay cuatro tipos diferentes de sueño: ¿Con cuál te identificas? Leer más

1. La hidratación es importante cuando hay dolor de garganta

Es fundamental mantenerse bien hidratado cuando se trata de aliviar el dolor de garganta. La deshidratación puede impedir que el cuerpo produzca suficiente saliva y mucosidad, lo que agrava la irritación y la inflamación en la garganta. Optar por agua, así como por tés o sopas calientes, puede ayudar, aunque hay que tener cuidado con la temperatura para evitar irritar aún más la garganta sensible. Es importante evitar el consumo de cafeína y alcohol, ya que pueden contribuir a la deshidratación.

2. Levanta la cabeza

Si estás lidiando con congestión además del dolor de garganta, considera añadir una o dos almohadas más debajo de tu cabeza al dormir. Esta elevación extra puede facilitar la respiración. Al reducir la congestión, evitarás tener que respirar por la boca durante la noche, lo que podría resecar la garganta y aumentar el malestar.

3. Utiliza humificadores para las molestias de garganta

Los humidificadores son útiles para reducir la sensación de ardor en la garganta causada por el aire seco o la sequedad bucal debido a la amigdalitis. La sequedad del aire puede irritar la garganta, y los humidificadores pueden contrarrestar esta molestia al reintroducir humedad al ambiente. Los humidificadores de vapor frío son especialmente recomendados por sus numerosos beneficios.

Sistema inmune en los niños: Cómo fortalecerlo para optimizar su regreso a clases Leer más

4. Propólio + equinácea la combinación perfecta para tu garganta

Prueba un aerosol que incluya equinácea y propólio. Según un estudio publicado en el European Journal of Medical Research, esta combinación de hierbas alivia el dolor de garganta tan eficazmente como los aerosoles de venta libre.

5. Las pastillas mentoladas ayudan con ese malestar

Algunas pastillas de venta libre para la garganta contienen mentol, que puede suavizar ligeramente el tejido de la garganta, ofreciendo un alivio temporal al ardor y dolor. En una emergencia, cualquier caramelo puede tener un efecto similar, ya que aumentan la producción de saliva y mantienen la garganta húmeda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas opciones no proporcionarán un alivio tan duradero ni efectivo como las pastillas medicadas. Además, es crucial evitar dar caramelos o pastillas a niños pequeños debido al riesgo de asfixia que representan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!