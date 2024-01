Día Mundial de Lucha Contra la Depresión: Un llamado al bienestar mental

Con el propósito de concientizar e informar a la población, cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, un trastorno mental y psicológico que genera en quienes lo padecen un sentimiento persistente de tristeza, desesperanza, irritabilidad, culpa e impotencia.

Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta cada año a más de 800 mil individuos en el mundo y se estima que está presente en más del 5% de la población.

Una persona diagnosticada con depresión que no esté siendo tratada puede desarrollar conductas que pongan en peligro su salud. Trastornos alimenticios, autolesión o incluso el suicidio son algunas de las consecuencias de no dar tratamiento a este padecimiento de alta prevalencia.

La depresión se posiciona en la cima de la clasificación de trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias (MNSS), acaparando un 3.35%, según datos revelados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Te invitamos a leer: ¿Qué medidas tomar para evitar que el gato se pierda?

Pero los síntomas que puede experimentar una persona con depresión van más allá de sentir tristeza profunda. La experta en salud pública Amy Scholten explica las dimensiones de este trastorno.

"Se trata de una condición seria que involucra su cuerpo, estado de ánimo y pensamientos. Esta afecta la manera en la que usted come y duerme, la manera en la que se siente sobre sí mismo y la manera en la que piensa acerca de las cosas. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado de ánimo decaído pasajero. No es una señal de debilidad personal o una condición que se pueda querer o desear alejar. Las personas con una enfermedad depresiva no pueden simplemente 'calmarse' y mejorar”.

En Ecuador, tras la pandemia y la ola de criminalidad y violencia que azota el país, el número de casos ha aumentado significativamente. Entre enero y julio del 2020, el Ministerio de Salud informó de 392,232 consultas de personas en busca de ayuda profesional, número que ha ido en constante aumento y en la actualidad alcanza la cifra de 619,781 consultas.

Los perros que salvan a víctimas de un terremoto e inundaciones en Perú Leer más

No estás solo

No obstante, es menester tejer un manto de esperanza y sabiduría respecto al tema. La depresión, a pesar de no tener una cura per se, es altamente tratable si se la diagnostica a tiempo. Para lograrlo, es crucial disponer de un enfoque personalizado y completo, que abarque tanto opciones farmacológicas como psicoterapéuticas, respaldadas por la evidencia científica.

Según el portal digital RethinkDepression, "en la gran mayoría de los casos, la depresión responde al tratamiento y, en muchos, se logra la desaparición de los síntomas. Con un tratamiento adecuado, dos de cada tres casos de depresión desaparecen por completo". Es por este motivo que la comunidad experta en salud mental enfatiza en la necesidad de informarse adecuadamente sobre el tema.

Tomando iniciativas

El respaldo y la orientación de un profesional nunca deben ser sustituidos por ninguna otra alternativa sugerida. No obstante, en esta sección, te proporcionamos algunas recomendaciones que pueden ayudarte a abordar el problema si sospechas que tú o alguien a quien aprecias lo está experimentando.

- Actividad física: Ejercitar el cuerpo ha demostrado tener beneficios positivos para la salud mental, ya que puede ayudar a liberar endorfinas y mejorar el estado de ánimo.

- Dieta adecuada: Consumir una dieta balanceada, rica en nutrientes como omega-3, vitaminas B y D, también puede influir positivamente en la salud mental.

- Meditación: Integrar la meditación en la rutina diaria puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y fomentar una mayor conciencia emocional.

- Acompañamiento: El apoyo social desempeña un papel fundamental en el proceso de recuperación, al mantener conexiones sociales y buscar el respaldo de amigos y familiares.

Es imperativo recordar que la esperanza y la posibilidad de una recuperación plena siempre deben ser consideradas como parte integral de la narrativa de quienes luchan hacia la recuperación de la mente, el cuerpo y el alma.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!