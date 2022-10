Hoy se celebra el Día Mundial de James Bond y se cumplen 60 años de su llegada a la gran pantalla con la película de 1962 Dr. No.

Este 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond y los 60 años de vida cinematográfica del agente secreto más popular de la historia... ¿Por qué?

La fecha fue escogida por las productoras de cine EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y Twentieth Century Fox Home Entertainment, en el 50º aniversario de la franquicia. Este fue el motivo por el que desde 2012 se celebra a este personaje que cautivó a muchos desde su aparición con la película Dr. No, que se estrenó en Londres el 5 de octubre de 1962.

Aprovechamos la fecha para contarte algunos datos que quizás no sabías de este personaje:

James Bond nació con la novela Casino Royale, escrita por Ian Fleming, explica la leyenda, como entretenimiento ante la ansiedad del escritor.

Protagoniza a un agente secreto internacional, adscrito al Servicio de Inteligencia Británico.

Ha vivido peligrosas aventuras en todos los rincones del planeta, ha enamorado a todas sus compañeras de trabajo y ha salvado su país, y su planeta, en varias ocasiones.

Su número de agente secreto es 007.

Nació el 15 de noviembre de 1920 en Wattenscheid, Alemania.

Estado civil: viudo (estuvo casado con Teresa Draco, asesinada el día de su boda).

Al inicio era un personaje al servicio de la División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial.

Utiliza automóviles y armas de alta gama.

Es un experimentado conductor de coches, piloto de lanchas, aviones y helicópteros.

Experto en manejo de armas, buceo y lucha de esgrima.

Los huevos revueltos, caviar Royal Beluga procedente del Mar Caspio, están entre sus preferencias culinarias.

Champagne Dom Perignon y el Martini seco con vodka son sus bebidas favoritas.

DATOS DE LA SAGA

James Bond 007 es la saga más longeva del cine, se han estrenado 25 películas oficiales desde la premier de Dr. No en 1962 hasta No Time to Die en 2021.

Con un bruto combinado de más de 6 mil millones de dólares hasta la fecha, las películas producidas por Eon constituyen la cuarta serie más taquillera de películas en la historia. Atrás deja al Universo Marvel, Star Wars y el mundo mágico de Harry Potter.

Fue interpretado de manera oficial por seis actores: Sean Connery (6 películas), George Lazenby (1 película), Roger Moore (7 películas), Timothy Dalton (2 películas), Pierce Brosnan (4 películas) y Daniel Craig (5 películas).