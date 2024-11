Día del Hombre en Ecuador: ¿Qué tiene que ver el inodoro en esta celebración?

El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha que, aunque menos conocida que otras conmemoraciones, busca destacar temas de salud masculina, igualdad de género y el rol positivo de los hombres en la sociedad.

En Ecuador, esta celebración suele pasar desapercibida; sin embargo, en redes sociales ha surgido una peculiar asociación de este día con el inodoro, causando sorpresa y humor entre los usuarios.

Y es que cada 19 de noviembre también se conmemora el Día del Retrete, un espacio esencial para las necesidades básicas de todos, según la Unesco.

La organización explicó que el acceso al inodoro contribuye a la salud del planeta y de las personas. No obstante, este servicio no está garantizado para todos: aunque en las ciudades parece común, hay 4.200 millones de personas que no cuentan con él en sus hogares.

Feliz Día Internacional del Inodoro. Trono del hogar, lugar de refugio, desahogo y de promoción de la lectura. pic.twitter.com/FAABHu6xjx — José Luis Mendoza (@JLMendoza_) November 19, 2024

La relación entre el Día del Hombre y el inodoro es una broma recurrente en redes que apunta a la percepción de que los hombres, a diferencia de las mujeres, no reciben regalos o reconocimientos especiales en su día.

Así, la imagen del inodoro ha sido adoptada como símbolo humorístico para representar el "regalo" o "homenaje" que se espera en este día.

Más allá del humor, esta asociación con el inodoro también ha abierto espacio para reflexionar sobre la importancia de la fecha. Algunos han aprovechado la coyuntura para recordar que el Día del Hombre tiene como objetivo promover la salud física y mental de los hombres, así como para abordar temas de igualdad de género. Estos temas suelen ser menos discutidos y visibilizados, y esta fecha ofrece una oportunidad para ponerlos en la agenda pública.

En Ecuador, cada 19 de noviembre se celebra el Día del Hombre y el Día del Inodoro. META IA

¿Qué se celebra el 19 de noviembre en Ecuador?

Cada 19 de noviembre en Ecuador se celebra el Día del Hombre. La propuesta nació en 1992 por el profesor Thomas Oeaster, de la Universidad de Missouri - Kansas, pero fue oficializada en 1999, en que se conmemoró la fecha a nivel internacional.

Aquello fue aprobado por Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, quien indicó que la idea era "genial" para mostrar un equilibrio entre sexos.

El Día Internacional del Hombre busca crear conciencia sobre temas de salud masculina, destacar contribuciones positivas de los hombres y promover la igualdad de género. Aunque es una fecha menos conocida, en Ecuador se comienza a reconocer como una oportunidad para abordar temas de bienestar y equidad.

En otros países, como Colombia, Bolivia y Honduras, el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo, al recordar el natalicio de San José de Nazareth, padre adoptivo de Jesús.

