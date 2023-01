A partir de la reciente publicación de su nuevo sencillo con Bizarrap, el nombre de Shakira y la canción dedicada a su ex pareja ha causado controversia mundialmente. La mayoría de los comentarios se aferran en dos vertientes: ¿Qué le sucede a ella? y ¿Cómo esta situación le afecta a sus hijos? Las preocupaciones abundan, al punto que muchos le aconsejan acudir a un especialista. Y si en caso de que lo necesite, debería acudir por su salud mental y la de su familia.

Superar el dolor de una ruptura no es fácil, toma tiempo y requiere de madurez emocional para lograrlo. Una mujer despechada es una mujer peligrosa y, en ese estado, es capaz de hacer cosas sin medir las consecuencias. Desde romper los vidrios del auto de su ex, y como en el caso de la artista colombiana, componer una canción con palabras fuertes. SEMANA, inspirados en el caso Shakira, consultó con especialistas sobre esta problemática que viven miles de parejas en el mundo. ¿Cómo superar el dolor que deja una separación? ¿Qué hacer para que el despecho por el ex no perjudique a la familia?

Lidiar con el proceso

El cierre de un vínculo amoroso puede generar caos en la vida de quien lo experimenta, especialmente si no deseaba esa ruptura. “Para superarla, primero debe pasar por un proceso de duelo que comprende diferentes fases: negación, depresión, ira y finalmente la aceptación”, expresa María Fernanda Serrano, psicóloga especializada en terapia de pareja.

Aceptar que un amor lleno de promesas para toda la vida llegó a su fin es difícil de comprender.

Entra en un estado de negación comprensible. En las etapas del duelo, la ira es la que se debe tomar más en cuenta, porque lleva a la persona a ser irracional. “Es indispensable dejar fluir eso que está reprimido, no hay que ponerle etiquetas a los sentimientos ni emociones, porque sirven para adaptarse al día a día. No es recomendable encerrar lo que se siente porque se genera un retroceso en las etapas de sanación”, puntualiza la profesional.

No escudriñe

Uno de los errores más comunes cuando hubo infidelidad es averiguar cada detalle de cómo ocurrió el engaño. Querer saber dónde fue, qué día y a qué hora, con el fin de pensar que tal vez conociendo la verdad va a calmar la ansiedad. La realidad es otra, porque solo va a generar malestares que se acumularán con el tiempo y le harán más daño.

Lo más conveniente es mantener las distancias con su ex “Usted haga lo que necesite para atravesar el dolor dentro de los cánones de lo que es legal, pero en el caso particular de Shakira, ella usó el arte que es la manera en la que ella sabe expresar sus emociones para apaciguar su dolor”.

¿Y los hijos?

La separación de los padres les afecta inmensamente, por eso ellos deben afrontarla con la madurez suficiente, asumiendo que la estabilidad de sus hijos depende en gran medida de ellos, recomienda José Manual Aguilar Cuenca, psicólogo y autor de la Guía para afrontar la ruptura de la pareja.

¿Cómo influye en los niños?

Un estudio realizado por el American Academy of Pediatrics sobre Cómo ayudar a los niños y a la familia a lidiar con el divorcio y la separación, precisa que hay una gran cantidad de niños que sienten un gran dolor a corto plazo, pero este puede durar alrededor de 2 a 3 años después del acontecimiento. Pero esta reacción dependerá de cómo los padres manejen la comunicación con ellos.

La psicóloga Cecilia Chávez explica que el respeto es la base para interactuar con los chicos. Si ya hubo la separación es mejor evitar referirse de su expareja de manera soez. Esto ocasiona inseguridades en cómo el hijo ve a su padre y a largo plazo él crecerá con una versión errónea de la realidad.

Chávez reitera que “la pareja, con el tiempo, sigue adelante, pero los chicos siempre van a tener los mismos padres, o sea, a ellos les afecta desde el primer momento. Puede que no se note ahora, pero cuando sean mayores reflejarán los tratos que han tenido desde pequeños”. A lo largo del tiempo, una separación o divorcio puede ser pacífico si ambas partes piensan en la salud mental de sus hijos.