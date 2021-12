A pesar de que en 2020 la pandemia causó que un sinnúmero de eventos, pasarelas, alfombras rojas y shows relacionados a la industria textil se pospongan, el 2021 fue un año para resurgir y explotar el talento de los diseñadores alrededor del mundo. Así lo dice Andrea Astorga, asesora de imagen, quien resalta que en estos últimos doce meses se vivió una etapa de “reconstrucción y creatividad”. La experta junto a SEMANA hace un recuento cronológico de lo mejor de la moda en este año que, sin duda, será parte de la historia.

Enero

Luego de que Pantone designó el amarillo y el gris como los tonos del 2021, los diseñadores y casas de moda comenzaron a implementarlos en sus colecciones para iniciar el año.

Febrero

Schiaparelli destacó en la Semana de la Moda de Alta Costura. La firma italiana presentó varias piezas extravagantes, como vestidos de punto adornados con 200.000 cristales de Swarovski y zapatos de plataforma con el diseño de los dedos de los pies bañados en oro.

Colección de Schiaparelli. Schiaparelli

Marzo

Meadow, hija del actor Paul Walker, debutó como modelo en la pasarela de Givenchy. Ella es parte de las ‘it girls’ que la casa de moda ha elegido para captar un mayor público de la generación Z.

Meadow Walker. Givenchy

Abril

Selena Gomez fue la portada de la revista de moda Vogue de este mes y tuvo una entrevista exclusiva con el medio. La sesión fotográfica se realizó en su hogar en Los Ángeles y habló de cómo ella ha labrado su carrera artística y cómo es fiel a sus orígenes latinos.

Mayo

Netflix creó por primera vez una colección cápsula de edición limitada con diez diseños inspirados en los looks de la serie ‘Halston’, la cual relata la vida del diseñador Roy Halston Frowick, quien saltó a la fama en la década de los 70 en Estados Unidos. Fue la primera vez que la plataforma de streaming creó un proyecto en la industria de la moda.

Junio

Stella McCartney fue una de las diseñadoras que lideraron la bandera de la sostenibilidad. Su colección ‘Autumn’ estuvo hecha con un 80 % de materiales respetuosos con el medio ambiente (como algodón orgánico y ‘piel’ vegana de origen vegetal).

Julio

El Festival de Cannes celebró su 74.ª edición llena de glamour en la alfombra roja. El look de la modelo Bella Hadid fue uno de los más aclamados, al lucir un vestido con un escote decorado por un collar con forma de pulmón.

Bella Hadid, Festival de Cannes Mike Marsland/WireImage

Agosto

La diseñadora Marta Martí presentó una colorida propuesta para los vestidos de invitada de boda. La española expresó en sus redes sociales que decidió optar por colores vivaces (como el naranja, verde y amarillo) como una propuesta alegre luego de un año (2020) “pintado en tonos grises”.

Septiembre

La última edición de la Met Gala tuvo como temática ‘En América: un léxico de la moda’. Billie Ellish, Cara Delevingne y Kim Kardashian fueron algunas de las celebridades que más destacaron. También estuvo presente Alexandria Ocasio-Cortez (congresista demócrata), quien utilizó un traje con la frase “Impuestos a los ricos”, haciendo alusión a esta problemática social en ese país.

Alexandria Ocasio-Cortez MET Gala

Octubre

Tras meses de no hacer ningún tipo de aparición pública, Angelina Jolie deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Roma en la presentación de su película ‘Eternals’, de Marvel. La actriz usó un traje ceñido al cuerpo hecho por Donatella Versace.

Angelina Jolie Eternals

Noviembre

Denim: máxima versatilidad y comodidad Leer más

En el estreno de la película ‘House of Gucci’, Lady Gaga lució un vaporoso vestido morado, diseñado por Alessandro Michele, director creativo de Gucci. La actriz, cantante e ícono de moda personificó en el filme a Patrizia Reggiani.

Diciembre

‘And Just Like That’ es la serie que trae de vuelta al grupo de amigas más fashionistas de Nueva York (en ‘Sex and the City’). Carrie, Miranda y Charlotte fueron íconos de moda en los años 90 y ahora muestran una nueva propuesta de estilismo para las nuevas generaciones.