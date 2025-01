Cultiva árboles frutales dentro de casa: Consejos y especies recomendadas

Cada vez es más común que las personas deseen tener árboles frutales en sus hogares. Sin embargo, no todos son adecuados para interiores, y su éxito dependerá en gran medida de los cuidados que reciban.

¿Batido, revuelto o duro? La forma nutritiva de ingerir huevos y absorber proteínas Leer más

Estos árboles necesitarán un cambio de tierra más frecuente que los que están en el exterior, además de estar ubicados en lugares estratégicos cerca de ventanas para aprovechar la mayor cantidad de luz posible.

A continuación, te dejamos una lista de árboles frutales que podrás disfrutar si les brindas los cuidados adecuados.

Limonero Meyer

Si el aroma a cítricos es uno de tus favoritos, esta planta es ideal para ti. Además de ser hermosa y fragante, el limonero Meyer produce racimos de flores. Sin embargo, al igual que muchas otras plantas, necesita polinización para dar frutos. Para ello, deberás hacer el trabajo de las abejas: con un pincel, transfiere el polen de una flor a otra con pistilo, y el proceso estará completo.

En cuanto a cuidados, esta planta necesita luz brillante durante el día, un suelo bien drenado y ligeramente ácido.

Limonero Meyer canva

Mandarín

Esta planta necesita entre 8 y 10 horas de luz al día, por lo que lo ideal es colocarla cerca de una ventana. No debe regarse en exceso; la tierra debe mantenerse húmeda, pero no encharcada. Para saber si necesita más agua, utiliza tu dedo para comprobar la humedad del suelo. Además, este árbol requiere poda para mantener su tamaño, pero detén la poda cuando empieces a ver nuevos brotes.

Naranja China

El cuidado de la naranja china es similar al del mandarín. Con una buena tierra, tu árbol estará feliz. Sus frutos, del tamaño de una uva, se pueden comer con cáscara. Recuerda, al igual que el mandarín, no riegues en exceso para mantenerla saludable.

Granada Enana

Si buscas una planta fácil de cuidar, la granada enana es una excelente opción. Solo necesitarás una maceta con suelo rico en materia orgánica y buen drenaje. Este árbol es tolerante a la sequía, por lo que no será necesario regarlo constantemente.

Aguacate

Aguacate. canva

Si eres amante del aguacate, quizás te estés preguntando por qué tu árbol aún no da frutos. Aunque es una planta de fácil cultivo y no requiere muchos cuidados, los aguacates no producirán frutos hasta pasados 15 o 20 años. Necesitan luz directa y buen drenaje para crecer adecuadamente.

Descubre la fruta tropical rica en fibra que elimina toxinas y favorece la digestión Leer más

Calamondin Naranja

El calamondin es una de las especies más populares para cultivar en interiores. Necesita un buen drenaje y un suelo ligeramente ácido. Es tolerante a la sequía, por lo que no requiere riego constante, y también puede soportar ráfagas de aire seco.

Mandarinas

Las mandarinas son fáciles de cultivar, pero esto no las protege de las plagas. Debes estar atento a las cochinillas y las escamas, especialmente en el interior de las hojas o en la unión con el tallo. Las flores son las verdaderas estrellas de esta planta, ya que su fragancia cítrica llenará de frescura tu hogar.

Mandarinas. canva

Higo

El higo es una planta común para interiores y fácil de cultivar. En invierno, debes reducir el riego, ya que sus hojas comenzarán a volverse amarillas si se riega en exceso. Además, es una planta autofértil, por lo que no necesitarás realizar el proceso de polinización.

Olivo

Las flores del olivo no son tan vistosas como las de otras plantas, pero su cultivo puede ser muy gratificante. Para que dé frutos, coloca el árbol en una zona fresca de tu casa, pero evita el frío extremo. Asegúrate de regarlo regularmente, incluso en invierno, pero con buen drenaje en el suelo. Si deseas frutos deliciosos, te recomendamos adquirir el olivo europeo.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO