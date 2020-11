Daniel Vinueza, de vocalista de Cadáver Exquisito a marketero y activista

Al escuchar el nombre Daniel Vinueza, a la gran mayoría de personas -particularmente a los millenials- se les vendrá a la cabeza la imagen del vocalista de la reconocida banda Cadáver Exquisito. Daniel o VINU -como lo conocen en la escena artística- destacaba no solo por sus habilidades musicales sino también por montar un show completo con vestuarios llamativos y bailes únicos. Los años han pasado y además de su faceta musical, recientemente ha diversificado sus actividades adentrándose al mundo del marketing y de las luchas sociales.

PauRainbowStar: la 'Xuxa' guayaquileña que entretiene por Zoom y gratis Leer más

-¿A qué te dedicas actualmente?

Actualmente, soy un consultor y directo creativo, operando bajo una filosofía de trabajo híper-personalizado. Creo que al compartir mucho más de cerca con mis clientes - a diferencia de las agencias tradicionales -, juntos podemos encontrar el poder detrás de cada marca sin excepciones, ya sea un emprendedor, un artista o una pequeña, mediana o gran empresa.

-¿Cómo funciona esta filosofía híper-personalizada?

Tiene que ver con empatizar con el cliente, quien tiene que estar dispuesto a soltarse e invitarme a su mente. A través de conversaciones y análisis, puedo entender sus motivaciones, aspiraciones, deseos, miedos y lo que quiere hacer con su marca. Luego, esto se contrasta con otras cosas, por ejemplo un análisis de la competencia. Toda esta recolección de información me permite crear una propuesta híper-personalizada basada en las fortalezas y oportunidades que el cliente y su marca deben aprovechar.

-¿Cuál ha sido el camino para convertirte en un marketero exitoso?

Siempre he tenido una afinidad por la visualización creativa, es decir, imaginarme todas las posibilidades que tiene un proyecto -mío o ajeno-. Desde muy pequeño recuerdo que con mi papá nos sentábamos en el parque y visualizábamos cómo sería “el restaurante” de nuestros sueños. Dejar la imaginación correr y luego tener una visión de lo que uno quiere crear es el paso más importante, de ahí solo queda hacerlo realidad. Y en ese paso entra el marketing, qué consiste básicamente en marcarle tu idea a otros, en su cerebro. Gracias a los estudios y la experiencia -como músico, promotor cultural y director creativo- he logrado evolucionar esa visualización creativa en planes y estrategias más complejas. En ese camino, aprendí tantas cosas: desde crear vestuario hasta administrar equipos y desde levantar fondos hasta lidiar con la prensa. Prácticamente, me he formado para ser un vehículo de conceptualizar y ejecutar ideas.

-¿Cuáles han sido tus obstáculos en esta nueva etapa?

Mi mayor obstáculo ha sido enfrentarme con una ola de clientes que no esperaba venir de manera tan rápida, por lo tanto, no estaba preparado para recibir operativamente. He tenido que aprender a delegar, organizarme y coordinar para entregar a tiempo sin bajar mi oferta creativa.

-¿Qué marcas te inspiran a ti?

Una de mis marcas comerciales favoritas es Vans, que ha sabido mantenerse en el tiempo y reinventarse a través de muchas colaboraciones con otras marcas. También me gustaba mucho la marca personal de Lady Gaga y como utilizó múltiples plataformas (vestuario, maquillaje, video, música) para explotar su genio creativo.

Danilo Parra da un mensaje de esperanza en tiempos de pandemia Leer más

-Con respecto a la música, ¿qué es lo que se viene?

Como vocalista en Cadáver Exquisito estamos a punto de publicar una serie de canciones que escribí cuando estaba en el closet y en honor a ese pasado de oscuridad, de soledad y de miedo cree a un personaje teatral con maquillaje y vestuario que representa a ese VINU del pasado. ¡Qué lastima que no podamos hacer shows en vivo! Por otro lado, como solista bajo el nombre de VINU, estoy componiendo las primeras canciones de mi segundo álbum. Quiero recalcar que igual nunca estoy sólo, hay muchos músicos y colaboradores que terminan metiendo mano.

-Últimamente, has sido reconocido como un activista por los derechos de las minorías LGBTI. Cuéntanos de esta nueva faceta de tu vida.

Me ha demorado muchísimos años en concientizar y entender que soy una persona extremadamente privilegiada y que no todas las personas LGBTIQ la tienen así de fácil. Teniendo una voz con un poquito más de alcance que una persona que no se ha sometido al público dado mi calidad de músico bajo la atención de medios y audiencias, me siento con la responsabilidad de prestar esa voz para visibilizar la lucha por los derechos de mi comunidad en nuestra cultura -que sigue sin ser honrada y que sigue sin estar correctamente representada en los medios- .

-Marketero, músico y activista…suena agotador…

Lo es.

Más Sobre Daniel: -Su más grande extravagancia es usar los saltos de cama de su abuelita -que en paz descanse- como camisas para salir.

AU-D será abuelo a los 52 años y se casará en 2021 Leer más

-Ama los sonidos del juego Donkey Kong Country de Super Nintendo.

-Odia los sonidos de las notificaciones de su teléfono.

-De su infancia, extraña no tener una agenda apretada.

-Una de las películas que más le ha impactado es Los Viajes de Chihiro.

-Ha tenido varios encuentros cercanos con la muerte.

-Si pudiera planear su funeral, fuera con música nostálgica de los Beach House para luego pasar a un fiestón bailable con estupefacientes y patacones.