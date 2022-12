Navidad y fin de año son fechas traumáticas para las mascotas, sobre todo, por la explosión de petardos que provocan una serie de complicaciones que van desde nervios, hasta cuadros severos de estrés y pérdida de audición.

El estruendo de los artefactos pirotécnicos ha ocasionado que incluso perros y gatos aterrorizados huyan de sus casas. Esto se debe a que tienen el oído más agudo y pueden escuchar ruidos que el humano no percibe.

Su capacidad asombrosa los hace también más sensibles a ruidos fuertes. Para evitar estos sucesos lamentables, la veterinaria Carlota Macas desarrolló una fórmula magistral para los animales que sufren de estrés, miedo y ansiedad por causa de los explosivos. El producto al que llamó Miedo-Pirotecnia está elaborado con extractos naturales de flores con ciencias como la ayurvédica, fitoterapia, homeopatía y terapia floral.

“La fórmula es 100% natural, lo pueden tomar todo tipo de mascotas, desde cachorros hasta animales gestantes y con enfermedades crónicas y degenerativas”, asegura Macas, quien es la primera veterinaria certificada en Ecuador con el título de Practicioner de Bach o maestra floral, avalado por el Centro Bach de Inglaterra.

El producto que ha sido perfeccionado a lo largo de estos años fue desarrollado luego del terremoto del 2016, en Manabí, sitio al que acudió como voluntaria para combatir la ansiedad y el terror que vivieron las mascotas y los animales abandonados.

“Esto nació como una necesidad. En ese momento creé una fórmula para ellos que contiene esencias florales, amazónicas, mediterráneas y andinas. Es un conjunto de flores íntimamente diluidas que no producen efectos secundarios, solo estimula los receptores del cerebro del animal para la formación de sustancias que producen calma y tranquilidad”, explica.

La especialista indicó que esta dosis está recomendada para estados de terror, ansiedad y depresión. “Sirve para calmarlos. Hay animalitos que ya tienen traumas. A veces tratamos de cuidarlos con tapones en los oídos, pero algunos no lo toleran y buscan huir”, señaló.

DOSIS

La fórmula se suministra cuatro veces al día a través de un gotero de acuerdo al peso de la mascota. Son 4 gotas sublinguales, para perros y gatos pequeños; 5 para gatos grandes y 6 para canes de 20 kilos en adelante. Al ser un producto homeopatizado se absorbe de inmediato. También es apto para las aves y los conejos. Todavía no se ha probado en animales exóticos.

“Realmente es un tratamiento para que el animal cree calma y pierda el trauma que vivió con la pirotecnia, en años anteriores. Con la medicación se trata de disolver el trauma de su cerebro para que no recuerde y no le cause miedo, no son gotas calmantes”, asegura la experta.

El tratamiento depende de la necesidad de cada paciente, ya que hay animales más nerviosos que otros. Si son demasiado temerosos hay que empezar desde ahora para trabajar ese trauma y puedan tolerar el bullicio del 24 o 31 diciembre. Por esa razón se recomienda su uso, un mes antes.

