Corsé, una prenda que ayuda a elevar su estilismo

El corsé sigue siendo una prenda que marca tendencia, al punto que diseñdores como Louis Vuitton, Dior y Schiaparelli lo siguen incluyendo en sus colecciones. Y qué decir de las famosas, dan rienda suelta a su imaginación y arman originales e inolvidables outfits.

Sofía Vergara lució un corsé con transparencias para elevar un look con pantalones negros y potenciar su silueta durante la presentación de la nueva temporada de America's Got. Y Zendaya no deja de sorprendernos con sus estilismos. Durante la entrega de los Essence black Women in Hollywood Awards en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles (California), se decantó por un conjunto de Alta Costura de Jean Paul Gaultier Como pieza central del mismo, destaca un corsé transparente de color gris que presentaba delicados bordados en motivo floral.

Selena Gómez y Nicola Peltz (actriz y modelo estadounidense), en la premier de Lola en el teatro Regency Bruin de Los Angeles, incorporaron un corsé blanco a su estilismo que, aunque combinados de forma distinta, eran igual de sofisticados.

Claves para lucir el corsé

Todo es cuestión de poner a prueba tu imaginación y crear los looks más originales con esta prenda que sigue marcando tendencia.

Por encima del vestido: Sí, se ve muy bien, colocada encima de tu vestido de verano. Y no es necesario que ambas prendas sean del mismo color, cuanto más contrasten, mucho mejor.

Como sustituto del top. Arriésgate a combinarlo con tus pantalones de tiro, quien te vea se dará cuenta de que eres una verdadera fashion woman.

