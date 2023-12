Conozca lo último en maquillaje, perfume y más

El maquillaje mate regresa en el 2024

Con este maquillaje se consigue un acabado minimalista, suave y opaco, que no abusa de polvos compactos. “Hemos evolucionado a una piel mate pero luminosa (no brillante); lo que se traduce en un rostro mate en el centro y radiante a los lados, el look perfecto para la alfombra roja y que funciona en el día a día”, dice Xabier Rodrigues Lucena, National Artist de M·A·C, en una entrevista a Vogue.

Las pieles grasa o con acné también se verán beneficiadas con este maquillaje, ya que en lugar de resaltar dichas imperfecciones, las camuflará. Y lo mejor es que favorece a todos, sin importar el tipo de piel, simplemente funciona.

Aroma y estilo en una botella

El icónico perfume del frasco del corsé, Classique, de Jean Paul Gaultier, cumple ya 30 años, y en una edición especial de Navidad y fin de año estrena nuevo atuendo en su botella, engalanándola y convirtiéndola en el objeto de deseo de los coleccionistas. Ideal para recibir el 2024 con mucho estilo.

Classique estrena un glamouroso corsé plateado, de alta costura. Un cuello de piel sintética en color blanco adorna el diseño, mezcla de cuento de hadas y femme fatale. Su inconfundible aroma es de la familia ámbar floral, resaltan las notas de jengibre, flor de azahar y vainilla que la hacen irresistible.

Otro de los perfumesque la firma ha renovado es el perfume Le Male, de edición limitada.

Dura todo el día

La nueva barra de labios Rouge pur couture de Yves Saint Laurent se renueva y reaparece satinada. Ofrece un color rico y lujoso en un armario de tonos emblemáticos: rojos, naranjas, fucsias y ‘nudes’. De una sola pasada, Rouge pur couture viste los labios con un lujoso color altamente pigmentado y un radiante acabado satinado. Tonos de larga duración y cobertura total en un envase insignia de alta costura con apariencia de joya, adornado con el logotipo de Yves Saint Laurent.

Este labial promete una larga duración. Internet

Dormir en el hotel de Dolly Parton cuesta $ 9.999

La recordada actriz Dolly Parton, a sus 77 años aún se mantiene activa, recientemente inauguró HeartSong Lodge & Resort. Ahí, en las inmediaciones de Tenesse, está su imperio de parques y resorts de Dollywood, sitio en el que ella creció y donde guarda los recuerdos más bellos de su infancia.

El hotel, rodeado de colinas y naturaleza verde, es el lugar ideal para descansar y disfrutar. Tiene 302 habitaciones, en la decoración resaltan elementos de la naturaleza como luciérnagas, árboles y animales. Además, ofrece un parque de atracciones y otro acuático, gastronomía de alto nivel, y exclusivos espectáculos que satisfacen a toda la familia.

Colección de lujo

El reconocido fabricante de relojes Titan Company Limited, estrena nuevos modelos de relojes de pulsera, con tecnología avanzada y diseños minimalistas, deportivos y de lujo. En su confección se utilizan materiales de alta calidad como el cristal de zafiro resistente a los arañazos y aleaciones de metal duradero para garantizar que cada pieza sea elegante y fuerte.

Este reloj es resistente no solo al agua sino a las caídas y golpes fuertes.j Internet

