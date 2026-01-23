¿Cómo limpiar los zapatos de gamuza? El truco casero con un solo ingrediente

Elegantes pero frágiles, los zapatos de gamuza requieren cuidados especiales y un truco casero puede devolverles la vida

Elegancia que se cuida: la gamuza también se limpia con trucos simples

La gamuza es uno de esos materiales que elevan cualquier look, pero también uno de los más temidos cuando se trata de limpieza. Basta una mancha de grasa, polvo o humedad para que los zapatos pierdan su encanto y terminen olvidados en el clóset.

Muchos creen que la única solución es llevarlos a una limpieza profesional o, peor aún, resignarse a no usarlos más. Sin embargo, hay buenas noticias: con un solo ingrediente que suele estar en la cocina, es posible recuperar su apariencia sin dañarlos.

A diferencia del cuero liso o de otros materiales sintéticos, la gamuza no tolera bien el agua ni los productos de limpieza convencionales. El exceso de humedad puede endurecerla, cambiar su color y dejar marcas difíciles de disimular. Por eso, los expertos recomiendan métodos en seco, suaves y precisos. En ese contexto, el bicarbonato de sodio se convierte en un aliado inesperado pero eficaz.

Este ingrediente, conocido por su capacidad para absorber olores y grasa, funciona también como limpiador delicado para la gamuza. No es abrasivo, no deja residuos químicos y ayuda a devolverle al material su textura aterciopelada original.

Paso a paso para limpiar zapatos de gamuza con bicarbonato:

Antes de empezar, asegúrate de que los zapatos estén completamente secos. Nunca intentes limpiar gamuza húmeda. Espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio sobre la zona manchada o desgastada. No es necesario cubrir todo el zapato. Deja actuar el bicarbonato entre dos y cuatro horas. Si la mancha es profunda o hay olor, puede dejarse toda la noche. Retira el polvo con un cepillo de cerdas suaves, siempre en la misma dirección, para no maltratar la fibra.

El resultado es visible: la mancha se atenúa, el color se ve más uniforme y el zapato recupera su aspecto limpio y cuidado.

Como recomendación final, este truco funciona mejor para mantenimiento y manchas leves. Para prolongar la vida de la gamuza, conviene guardarla lejos de la humedad, usar cepillos especiales y aplicar protectores en spray. A veces, el mejor cuidado no está en productos costosos, sino en soluciones simples y bien aplicadas.

