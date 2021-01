Ha pasado una década desde que la galapagueña Claudia Schiess portó el galardón de belleza más grande a nivel nacional. Desde entonces, se ha transformado integralmente para convertirse en la mujer que es ahora: una influenciadora enfocada en promover la productividad y un estilo de vida en orden a su comunidad. En el piso 32 de uno de los edificios más altos de Guayaquil, La Previsora, la Miss Ecuador 2011 conversó y posó para el lente de SEMANA para dar a conocer en detalle sus pilares de vida en el presente.

Las redes sociales son para servir

Aunque desde hace varios años Claudia ha sido un miembro activo en redes sociales, desde noviembre del 2019 decidió que iba a dejar de publicar información banal o sin utilidad, para convertir estas plataformas en herramientas que aporten algo en la vida de sus más de 100 mil seguidores. “Sentía que estar en redes se había convertido en algo que no me mejoraba a mí como persona y tampoco a los demás. Ahí me di cuenta que tenía mucha información que podía ser de utilidad para impulsar a las personas”.

Fue así cómo decidió fusionar sus estudios universitarios como ingeniera comercial junto a sus otras capacitaciones en finanzas, manejo de personal, control de estadísticas, negocios y productividad; para convertirse en un referente de productividad y manejo del tiempo en el país. Ahora, Claudia diariamente imparte pequeñas charlas y consejos de forma gratuita sobre esos temas que la apasionan.

Al principio, revela, estaba temerosa de cómo iban a reaccionar los demás sobre esta nueva faceta, ya que ella jamás había compartido un contenido similar (se enfocaba más en la moda, belleza y alimentación). Sin embargo, señala que las personas han tomado su contenido de forma positiva y pudo derribar esas barreras mentales que ella misma se había impuesto.

Ahora, su mayor meta es poder empoderar a hombres y mujeres de todas las edades porque está segura que ser mamá o papá no debe limitar a nadie a cumplir sus objetivos. “No pretendo decirles a todos qué deben hacer, sino que sobre aquello que desean lograr, impulsarlos o motivarlos a que sí pueden hacerlo. Me emociona porque muchas personas me dicen que gracias a mí decidieron emprender o comenzar un nuevo trabajo. Mi motor es la ayuda y en eso me quiero centrar de ahora en adelante”, recalca.

Creadora de contenido innata

La comunicación la apasiona y es fundamental en todo lo que hace. Su paso por los medios tradicionales (televisión y radio) ha logrado que logre desenvolverse mejor en esta área y, por eso, decidió crear sus propias plataformas para llegar a más personas. Claudia cuenta con un blog en el que semanalmente escribe artículos de diversos temas como maternidad y negocios; y también dio vida al podcast ‘Influencia positiva’, en el que habla sobre maternidad, bienestar, rutina diaria y espiritualidad.

“Siento que las redes sociales se pueden volver un lugar tóxico, pero quiero que las personas sientan que mis plataformas son un espacio seguro donde pueden encontrar contenido que les aporte de manera óptima para seguir creciendo”, comenta. Además, junto a su esposo (Alfredo ‘Che’ Vera), locuta en i99 el programa de radio ‘La Bella y la Bestia’. Todos los fines de semana ambos interactúan con sus radioescuchas mientras los informan y entretienen.

Sin duda, ahora está más enfocada en tener proyectos propios. “Hace nueve años, estaba dispuesta a trabajar en una empresa para crecer y aprender, pero ahora he logrado descubrir que tengo la capacidad de tener éxito por mí misma. Sé que puedo alcanzar todo lo que me propongo”, recalca.

Su familia, su todo

Está agradecida de haber formado un hogar con su esposo. Desde que se convirtió en madre, su vida ha sido una aventura llena de desafíos y aprendizajes. Luz Elena (3) y René (1) son su mayor alegría y quienes la acompañan en cada minuto de su día a día. Piensa que ahora que es mamá, es mucho más productiva de lo que era antes porque esta faceta la reta continuamente a mantener el orden y equilibrio.

Eso sí, asume que no es perfecta. Sabe que pueden haber días que no sean como lo esperado, pero lo ideal es jamás detenerse. “Ser mamá es la mejor corona que me han dado. Si trajiste una vida al mundo y la cuidas, todo lo que has hecho antes, no es nada comparado con lo que eres capaz de hacer ahora. Puedes lograr todo porque eres una superheroína”, recalca.

Guayaca de corazón

Esta emprendedora galapagueña sembró raíces en la Perla del Pacífico, porque considera que tiene más posibilidades de crecimiento profesional. Sus dos pequeñas nacieron en Guayaquil, ciudad en la que junto a su esposo ha establecido su hogar. Aunque el encebollado y caldo de salchicha son sus comidas favoritas reconoce que no sabe cocinarlos.

Su especialidad es el ceviche. Es un hecho: si alguien visita la casa de Claudia, ese es el plato con el que lo recibe.

Tips de productividad

Haga una lista de actividades pendientes y cada semana enfóquese en cumplir al menos una de ellas.

Antes de comenzar a trabajar, escriba tres objetivos que desee lograr de forma urgente.

Priorice el descanso porque fomenta la productividad y creatividad.

Apague el celular mínimo una hora al día. Así elimina los distractores externos y optimiza el tiempo.

