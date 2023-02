Guayaquileña, con raíces serranas que se reflejan en su hablar; tiene 26 años y 600 horas de vuelo acumuladas que le permiten pilotear aviones comerciales. Es una de las pocas mujeres que llevan con orgullo la profesión de piloto, carrera que en el país cuenta con escasa demanda.

Su amor por los aviones surgió desde la niñez, ya que su padre, médico rescatista de la Fuerza Aérea del Ecuador, debido a su trabajo, tenía la posibilidad de viajar bastante y ella siempre lo acompañaba. Los aviones han sido una constante en su vida porque, al vivir cerca de un aeropuerto, las vistas de estas naves estaban presentes con solo asomarse a su ventana.

De esta manera, su vida se direccionó hacia el pilotaje, con un gran anhelo: ser parte de los aviadores militares,. A los 17 años se postuló para ese cargo, pero debido a circunstancias que se escaparon de sus manos no pudo lograrlo. “Entonces me dije a mí misma que nadie me va a quitar el sueño de volar. Si no es como militar lo voy a hacer de forma civil”. Así, con la ayuda de sus padres se inscribió en una escuela de aviación.

Su profesión no la aleja de su lado más femenino. Gerardo Menoscal.

El desafío

Aunque era la única mujer en una promoción de 17 estudiantes, reconoce que sus compañeros varones no mostraron signos de rechazo hacia ella, por el contrario cada uno de ellos se comportó amable y siempre dispuestos a ayudarla.

Multifacética

Mantenerse ocupada al ciento por ciento fue todo un desafío para Claudia. Paralelo a su educación como piloto, decidió estudiar Ingeniería en Administración de Empresas, sin dejar de cumplir con su trabajo de asistente de gerencia en una empresa de importación de equipos de computación, mientras los fines de semana se dedicaba a animar fiestas infantiles.

“Me gustaba ganar dinero para poder solventar mis gastos personales. En ese sentido tengo la bendición de que mis papás me hayan apoyado completamente con lo que me he propuesto. También me han enseñado el valor del ahorro. Ellos siempre me dicen ‘ahorra para ti, ahorra para tu vejez y futuro’”.

Pura adrenalina

Es una mujer que disfruta de los riesgos extremos, siempre activa y en movimiento. En sus ratos libres va al gimnasio, hace caminatas, escala montañas, acampa y practica esquí. Su más grande anhelo es saltar con paracaídas “siento que la vida es una sola y lo que uno se lleva son solamente los recuerdos y la comida”.

"Los sueños se cumplen, se tardan, pero se realizan". Gerardo Menoscal

A futuro

Actualmente se desempeña como piloto de seguridad en la misma escuela que la formó. Se muestra feliz de que, a través de este oficio, pueda apoyar a más mujeres que deciden incursionar en este campo. “ ¡No se detengan! Los sueños siempre se cumplen, se tardan, pero se realizan. La edad y ser mujer no es un limitante, porque todos somos capaces”.

A futuro, aspira a trabajar en aerolíneas de gran prestigio como Emirates, ubicada en Dubái, y además poder hacer turismo por la mayor cantidad de países que le permita la vida.

Entre el uniforme y la belleza

Vestir un terno y gorro de piloto no le impide demostrar su lado más femenino. Cuida mucho de su apariencia, su cabello kilométrico lo corta religiosamente cada tres meses para mantenerlo saludable, las uñas siempre impecables y el cuidado de su piel con cremas y protección solar son parte de su rutina diaria.