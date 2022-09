La hora de hacer las tareas escolares en casa puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando el joven alumno no logra las buenas calificaciones que sus padres esperan. Y es que como dice la frase, no se debe juzgar a un pez por su habilidad para trepar árboles, del mismo modo no todos los niños aprenden de la misma manera, por lo que, muchos de ellos necesitarán una ayuda extra para mejorar su desempeño escolar.

Si su hijo se encuentra en esta situación no caiga en desesperación ni castigue al menor, existe una solución para reforzar su aprendizaje o incluso aprender algo desde cero: un tutor.

Sí, al refuerzo académico

El refuerzo académico en niños y jóvenes a través de clases personalizadas los ayuda a superar sus debilidades, nivelarse, potenciar fortalezas, aprender cosas nuevas, conocer técnicas de estudio o prepararse para algún examen en específico.

“Cada niño es un mundo y tener quien entienda su manera de comprender las cosas y se las enseñe de una manera lúdica es clave para que pueda retener el conocimiento”, sostiene Adriana Smith, profesora de alemán y matemáticas en el Centro de Estudio Fundamental.

“Tengo una alumna que es kinestésica, que se mueve todo el tiempo, entonces yo sé que en la hora de clases debo darle períodos de break para que se pueda levantar, mover su cuerpo y regresar a la actividad siguiente”, señala Beatriz Domenech, licenciada en educación inicial y educación especial.

Y es que en las clases convencionales con cerca de 20 alumnos (o más) no siempre el docente puede ingeniárselas para educar con la forma particular que tiene cada niño de aprender.

Lo que buscamos es identificar su método y llevar la clase de forma armónica, si al niño le gusta pintar, enseño las matemáticas a través de la pintura Adriana Smith, docente.

“Una alumna era fan del grupo musical BTS, entonces para su clase de inglés tuve que escucharlos, conocer sus canciones para luego usarlas en las actividades”, detalla Domenech.

El reto: los padres

Las docentes, expertas en el tema de las clases particulares, coinciden en que la comunicación con los padres es importante para que comprendan que niños y jóvenes tienen sus propias maneras de aprender y que además del estudio también es necesario el descanso, especialmente cuando muchos alumnos pasaron encerrados dos años por la pandemia y tienen grandes vacíos que deben ser llenados con paciencia, amor y diversión.

Adriana Smith y Beatriz Domenech imparten clases de Inglés, Alemán, Matemáticas y más. GRANASA

“Con los papás se trabaja para encontrar un punto medio, no impartir clases de cuatro horas diarias o en horarios como un domingo por la noche, porque eso implica agobiar al menor y asimismo entender que hay alumnos que captan más rápido y otros que necesitan más tiempo”, menciona la profesional.

Nosotros estamos en una canoa con el niño. Y si nosotros, el niño y los padres no remamos hacia el mismo lado no estamos yendo hacia un mismo destino Beatriz Domenech, profesora.

Beneficios