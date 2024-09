Chismes deportivos: Sin camiseta o con bailecito, ¡así celebran el gol!

Con bailecito, besos, saltos épicos o sin camiseta son parte de las distintas formas de festejar los golazos.

Cada futbolista le pone su creatividad y swin, para compartirlo con los aficionados que los ovacionan desde las gradas.

La forma en que lo hacen ya es algo que los identifica. Sí, así es. No solo es el corte o color del pelo el distintivo.

En EXPRESIONES aprovechamos la maravillosa actuación que han tenido algunos futbolistas ecuatorianos en el exterior y también a nivel local. A excepción de Jeremy Sarmiento, quien ya ha sido convocado a La Tri, hay otros que jugadores que por sus goles, hacen que la hinchada pida que los convoquen. Les presentamos algunas de las mejores celebraciones.

Leo y sus 30 goles

¡Qué crack Leonardo Campana! Hace unos días el Inter de Miami destacó los 30 goles que el ecuatoriano ha marcado en el club, y lo hizo a través de un gran video.

Su forma de festejar no ha pasado desapercibido. Algunas veces sin camiseta, en donde deja ver su six pack, y en otras oportunidades, con un grito eufórico y abrazo con sus compañeros, entre ellos el gran Messi.

La gran sorpresa, es que él ha manifestado haber tenido conversaciones con Sebastián Beccacece, DT de La Tri. Al parecer se viene convocatoria.

Un beso a las nenas

El ecuatoriano Anderson Julio transmite pura alegría en la cancha. Como parte de sus festejos de gol con el Real Salt Lake, Anderson acostumbra besar un tatuaje de su brazo derecho.

A pesar de que la cámara no ha podido ponchar para conocer de que se trata la imagen, en los comentarios de redes sociales ha quedado más que claro.

Su pareja, ha puesto en los comentarios de Instagram que los goles son para las hijas. La más reciente fue el gol que marcó desde mitad de cancha, es decir desde 52 metros de distancia del arco. Tras tremenda actuación ¿se lo verá nuevamente convocado en La Tri?

Callando bocas

La magia y el talento del más joven de La Tri, Kendry Páez, no tiene descripción. Y aunque no ha estado exento de polémicas fuera de la cancha, como la vez que se filtró un video donde él estaba en un club nocturno con dos jugadores más; eso no ha opacado su carrera.

Para callar bocas, Kendry lleva su dedo índice a la boca para hacer señal de silencio a sus haters, cada vez que marca goles. ¿Y para los fans? A la hinchada en cambio le hace el gesto de corazón con sus manos. Cómo ven, la pesista Lisseth Ayoví no es la única que regala corazones.

Jeremy, harta adrenalina

No hay mejor sensación para el futbolista, poder marcar goles. Y más aún siendo nuevo en el club. Es lo está experimentando Jeremy Sarmiento.

El sábado pasado tuvo una jornada movida tras estrenarse con el Burnley y marcó un golazo.

El tricolor tiene la costumbre de sacar sus pasos de salsa choke (sí, ya aprendió) y con eso da a notar sus raíces ecuatorianas, aunque también se caracteriza por grandes saltos en la cancha. Hay que decirlo, eso deja ver sus tonificadas piernas. ¡Calma, chicas!

