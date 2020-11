Una celebración distinta en la Sinfónica de Guayaquil

La pandemia no frenó las actividades de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En los meses más duros de la pandemia, llevó esperanza a través de las redes sociales con piezas grabadas desde casa. Poco a poco comenzó a retomar sus actividades presenciales y es la forma en que celebra sus 71 años de vida.

Bajo la dirección artística del maestro Dante Santiago Anzolini, la orquesta ofreció el denominado Primer Concierto Pospandemia en Sudamérica, que se transmitió por las redes sociales el 23 de julio pasado.

Fue también el momento de volver a la comunidad y tocar en las iglesias, siguiendo las medidas de bioseguridad. También regresaron al teatro.

Pero la sinfónica no se centró solo en volver a su público tradicional y en llegar a otros nuevos, sino que además dio vida a un proyecto musical con un grupo de niños pacientes de Solca. Lo ejecuta vía Zoom, con 19 alumnos.

El público disfrutó del regreso de los conciertos en el Santuario de la Divina Misericordia. Cortesía

“Lo que vemos es el beneficio emocional de relacionarse con el arte de los sonidos, el beneficio educativo de lo que enseñamos, ellos lo entienden, aprenden, toman esos significados especiales y comienzan poco a poco a entender el lenguaje de la música; eso para su tiempo libre se convierte en un gran beneficio afectivo”, explica Anzolini.

Este miércoles 4 de octubre, la orquesta de la ciudad cumple sus 71 años y tiene previstos varios conciertos, que anunciará a través de sus redes sociales.