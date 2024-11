¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en Ecuador?

El Día de Acción de Gracias no es una festividad que se celebre con frecuencia en Ecuador, pero su influencia ha comenzado a notarse entre las comunidades de expatriados y algunos ecuatorianos que disfrutan adoptar costumbres internacionales. En este contexto, quienes conmemoran este día suelen organizar cenas al estilo estadounidense, donde el pavo y las recetas clásicas de Thanksgiving tienen protagonismo. Sin embargo, se adapta a la realidad local utilizando ingredientes disponibles en el país.

A menudo, estos eventos son una oportunidad para reunir a amigos y familiares, replicando el espíritu de gratitud de la festividad. Aunque para la mayoría de los ecuatorianos esta fecha es un día laboral normal, este tipo de encuentros crea un espacio para compartir y apreciar las bendiciones, en sintonía con las tradiciones ecuatorianas.

SEMANA se ha contactado con algunas personas que celebran esta fiesta en el país y ellas han compartido sus experiencias y razones.

A Vivian le gusta mucho decorar su casa con detalles maravillosos cortesía

Un día para sentirse agradecido

“Es un día especial para AGRADECER, no de pedir... agradecer a Dios por la vida, por la salud, la familia, los amigos. Agradecer por todas y cada una de las bendiciones recibidas”, expresó con entusiasmo Vivian Guerrero de Plaza.

Ella considera que esta festividad tiene el potencial de volverse más popular en Ecuador. “Creo que sí, porque cada día los ecuatorianos cultivamos más entre nuestros valores de vida el sentimiento de la gratitud”, afirmó.

Cuando se trata de la cena, Vivian sugiere incorporar platos típicos ecuatorianos con ingredientes autóctonos como el verde o el plátano maduro. “Unas cazuelas de mariscos, un pastel de maduro con cangrejo o un hornado de chancho, podrían ser opciones perfectas”, comentó.

Para celebrar, Vivian arregla su casa con decoraciones maravillosas -desde la puerta de su hogar- e invita a familiares y amigos a cenar. “Hacemos reflexiones sobre la importancia que tiene en un ser humano desarrollar y fomentar el valor de la gratitud, y, juntos, alrededor de una mesa, agradecemos por todo lo recibido”, explicó.

Vivian enfatiza que el Día de Acción de Gracias no debe pasar desapercibido. “Así como hay días especiales para celebrar al papá, a la mamá, etc., esta fecha no debe sernos indiferente. Hay que reflexionar y celebrarlo de la manera especial que cada uno considere”, aseguró.

Glenda lo celebra con su familia cortesía

No se trata de copiar tradiciones extranjeras

Para Glenda Figueroa, el Día de Acción de Gracias representa una oportunidad para reflexionar sobre las bendiciones recibidas a lo largo del año, tanto en los momentos felices como en los desafiantes. Aunque esta festividad tiene raíces en los Estados Unidos, Glenda considera que su significado universal de gratitud la inspira profundamente. “Lo celebro con mi familia; normalmente viajo para estar junto a mi hermana y mis sobrinas. Cuando no puedo estar con ellos, lo hago con amigas cercanas aquí en Ecuador. Disfrutamos de una cena especial donde expresamos en voz alta por qué estamos agradecidos, siguiendo el espíritu de esta festividad”, explicó.

Glenda cree que esta fecha tiene el potencial de ganar popularidad fuera de su contexto original, especialmente en Ecuador, donde muchos tienen familiares en el extranjero y valoran la unión familiar. “Es una celebración que trasciende culturas al enfocarse en la gratitud, algo que todos podemos valorar. Además, el intercambio cultural facilita que estas tradiciones se adapten”, dijo Glenda.

Aunque el pavo es el platillo típico de esta fecha, Glenda sugiere que se podrían incluir sabores ecuatorianos en la mesa. “Se podrían incorporar platos ecuatorianos como un seco de gallina criolla o cerdo hornado, tal como lo hacemos en Navidad. También podríamos incluir postres como una torta”, señaló. Esta combinación de tradiciones demuestra que la festividad puede adaptarse sin perder su esencia.

Uno de los momentos más significativos de la celebración para Glenda es cuando cada persona en la mesa comparte en voz alta por qué está agradecida. Además, disfruta decorar la mesa con elementos que simbolizan el otoño, como velas y hojas secas, aunque el clima ecuatoriano sea diferente. “Suelo tomarme un momento en privado para orar y dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas”, añadió.

Para Glenda, el Día de Acción de Gracias no se trata de imitar una tradición extranjera, sino de adoptar su esencia: el sentido de gratitud y unión. “Es una oportunidad para detenernos, valorar lo que tenemos y fortalecer nuestros lazos familiares y amistosos. Invito a quienes quieran celebrarlo a hacerlo con sus propios toques, incorporando nuestra cultura y lo que más valoramos como ecuatorianos. La gratitud no tiene fronteras, y siempre hay motivos para dar gracias”, concluyó.

En el CEN celebran Thanksgiving con un árbol de agradecimientos cortesía cen

Comida y árboles de gratitud para celebrarlo

Esta es una de las fechas conmemorativas más relevantes de la cultura estadounidense dice Eduardo Icaza, coordinador académico de Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN). Desde su perspectiva, esta festividad, aunque actualmente laica, tiene sus raíces en la gratitud hacia el prójimo y lo divino. “Internamente lo celebramos almorzando juntos, con comida que se asemeja a la que se consume en dicha festividad en los Estados Unidos”, señaló Eduardo.

Él cree que el proceso de adaptación cultural podría incorporar esta festividad como una tradición, al igual que ocurrió con Halloween. Sin embargo, aclara que aún está lejos de alcanzar el nivel de popularidad de la Navidad, que en Ecuador sigue siendo la principal fecha de reunión familiar. “La manera más representativa de emular esta festividad es a través de los alimentos. En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es una fecha clave para las familias, que incluso viajan grandes distancias para reunirse”, explicó.

El CEN ha adaptado esta celebración con actividades que combinan educación y reflexión. “Hacemos presentaciones donde orientamos a los estudiantes sobre la festividad. Vemos una pequeña película animada que resume la historia de Thanksgiving Day y realizamos un árbol de la gratitud, donde los estudiantes o colaboradores expresan en pequeñas hojas de papel sus pensamientos o agradecimientos”, mencionó.

Aunque el CEN no realiza rituales específicos, el objetivo principal de la celebración es fomentar la gratitud y enseñar sobre el origen y las tradiciones de esta festividad estadounidense. Para Icaza, “lo más importante de esta fecha es instruir a los estudiantes sobre cuál es el origen de la celebración, sus tradiciones y cómo se celebra en los Estados Unidos”.

