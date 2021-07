Carla Dager: “Ecuador ha avanzado en temas eco-friendly”

Mientras termina una reunión con Hong Kong, inicia otra con Londres. Las llamadas van una detrás de otra, con diálogos que fluyen en inglés, francés, italiano y portugués.

Así transcurren los días de Carla Dager, entre reuniones por Zoom con empresarios y colegas de Asia, Europa, África y Latinoamérica.

A sus 25 años, la guayaquileña lidera un proyecto global con contenidos sobre finanzas verdes que, a su vez, recogen un interés constante en su vida: la sostenibilidad. Un tema que le apasiona desde que tiene uso de razón y lo explaya mientras entra en conversación con SEMANA.

Sensible a causas sociales

La pasión de Carla por lo sostenible no nació hace tres años, cuando comenzó a trabajar en la plataforma Redd Intelligence de Nueva York. Tampoco en la pandemia, tras asumir el proyecto global que le otorgó la CEO de dicha empresa. Su vínculo con el sector comenzó a forjarse desde muy temprana edad y está ligado a su ADN familiar.

“Desde niña recuerdo que me preocupaba de que las luces no estuvieran encendidas si no era necesario. O de cerrar bien los grifos de agua para que no se desperdiciara nada”, recuerda.

Sus padres, José Dager y Carla Colamarco, fueron quienes le inculcaron ese interés que ahora ella alimenta.

Mientras discernía qué estudiar, dice que al inicio ser escritora estaba entre sus opciones. Pero el camino la llevó a apuntarse en la carrera de Economía en la Brown University en Estados Unidos.

“Estando allá me interesaron los temas sociales que afectan a Latinoamérica y cómo las finanzas se vuelven una forma de canalizar recursos hacia las áreas más pobres. Entonces, cuando terminé la carrera mi ideal era trabajar haciendo investigaciones sobre inversores de bonos”.

Es ahí que conoció la plataforma donde actualmente labora, y comenzó a conjugar su profesión de economista con su pasión por escribir, ya que redacta desde artículos de opinión hasta noticias sobre temas de gobernanza de las compañías en mercados emergentes, y es donde su mirada siempre voltea hacia Ecuador.

Mujer apoyando a otras mujeres

Las diferencias horarias entre los países las conoce bien. Sabe a qué hora debe madrugar para tener videollamadas con colaboradores de Hong Kong o Londres.

Bajo este ritmo vive desde hace un año, a raíz de que llegó de Nueva York, mientras avanzaba la pandemia de COVID-19. Fue en esos meses que la CEO de Redd Intelligence e dio el reto de liderar el grupo que maneja las investigaciones socioambientales de las compañías.

“En el 2020 empezaron a lanzarse muchas emisiones de bonos verdes para proyectos sociales y de sostenibilidad, y como yo estaba empapada de este tema, ella confió en mí para que lo lidere”.

Asegura que en ese contacto que entabla con gente de diferentes continentes hay bastante igualdad de género. “En Asia, al menos, trabajo con bastantes chicas. En lo personal, me da satisfacción ver a más mujeres brillar”. Agrega que próximamente irá a Londres, donde se quedará un período con el objetivo de conectarse con el equipo de allá. “Europa está mucho más avanzado en el tema de finanzas verdes. Por eso mi idea es también tomar cursos y aprender mucho más”.

A fondo

Tema social: En la universidad, trabajé con la nacionalidad indígena Kofán del Ecuador en un proyecto para preservar su herencia cultural y sus tradiciones. Recaudé fondos junto a unos compañeros para comprar tablets y llevarlas a la escuela de la comunidad de Zábalo en la Amazonía.

Libro: El hombre duplicado de José Saramago

Afición o pasatiempo: En la cuarentena empecé a hacer yoga y también arreglos florales secos para darle nueva vida a las flores.

Ciudad ecofriendly: Me encantaría visitar Curitiba en Brasil.

Lo sustentable, más en boga

Carla lleva la sustentabilidad como bandera y es su punto clave incluso a la hora de comprar. “Cuando compro productos, miro qué hay detrás de esa marca, si tienen un enfoque responsable y eco-friendly en sus prácticas”, comenta.

A nivel general, mientras se entrevista con CEO de compañías de diferentes regiones, dice que esa visión sostenible predomina entre las nuevas generaciones.

“A la denominada (generación) ‘Z’ la noto más interesada en temas relacionados con los negocios sustentables. Ecuador ha avanzado en la responsabilidad social. Sin embargo, el Gobierno también tiene que orquestar bastante este tema para que se mantenga y evitemos consecuencias a futuro”. Es que el planeta lo pide a gritos, pero afortunadamente hay quienes, como Carla, priorizan el tema social y aprecian y respetan todo lo que se tiene alrededor. Es lo que les llena el alma.

Personal

Guayaquileña de 25 años.

Economista graduada en la Brown University.

Es líder global de temas socioambientales y de gobernanza de las compañías de Redd Intelligence.