Las relaciones de amistad entre hombres tienen la fama de ser largas y duraderas. Sin embargo, a veces hay algo que puede llegar a romper su solidez: el amor. Principalmente cuando en nombre de él se incumple una regla tácita de lealtad que existe entre caballeros respecto a la prohibición de conquistar o intentar algo romántico con la exnovia de un amigo.

Este código o ley es conocido como ‘bro code’ debido a la popular serie ‘How I met your mother’, en la que uno de sus protagonistas creó el término refiriéndose a lo importante que es evitar a como dé lugar este tipo de vínculos que pongan en riesgo la amistad.

¿Pero qué sucede en la práctica? ¿Esto es respetado? ¿Prevalece más el amor de pareja o el amor de amigos?

Son muchos los casos en que una amistad entre hombres se ha roto por culpa del amor. Y es que aunque para algunos podría parecer algo sin importancia, para otros (la gran mayoría) es un tema impensable e imperdonable que traerá consecuencias negativas para todos.

Sensación de traición

Y es que una vez que la ‘nueva relación’ sale a la luz, la principal dificultad que se presenta es el resentimiento y la sensación de traición. “Los primeros pensamientos que cruzan por la mente del ‘afectado’ serán que esta nueva situación está mal, que no es reciente o tal vez que fue una de las causas de la separación, entre otras ideas”, señala Rodolfo Rodríguez, psicólogo especialista en terapia de pareja y educación sexual.

“Este suceso, si no se lo maneja de manera adecuada y con comunicación asertiva, lo más probable es que traiga como consecuencia que la amistad se comprometa o se deteriore y haya distanciamiento y rencores”, destaca el profesional.

Agravantes

La afectación que se ocasionará, según el experto, dependerá de los siguientes factores:

Tiempo de la ruptura y significado de la expareja: Si fue una relación ‘seria’, la ruptura es reciente y todavía el chico tiene sentimientos por su expareja, será mucho más doloroso porque no se ha transitado por las etapas típicas del duelo (crisis, negación, enojo, depresión, aceptación y aprendizaje).

Cómo surgió: Si este nuevo romance nació en otro momento o si fue motivo de la separación inicial por medio de una infidelidad.

Grado de amistad: ¿Son mejores amigos, conocidos o solo compañeros de trabajo? “Tendrá un mayor componente afectivo si la amistad es mucho más cercana, porque significa que había confianza y la seguridad de contar con el otro en las buenas y en las malas”, explica Rodríguez.

¿El amor de pareja o el de amigos?

Si usted es quien se encuentra en esta encrucijada y no sabe cuál es el siguiente paso que debe dar, el especialista recomienda que antes de avanzar en la nueva relación se detenga a considerar todos los pros y contras para tomar una mejor decisión:

Evalúe las pérdidas y ganancias ante varios escenarios.

Analice si se trata de amor o es un simple capricho.

Conozca si existe verdaderamente reciprocidad.

Recuerde que si está en busca de algo estable y esta persona se convierte en su pareja o su esposa, ella será su prioridad.

¿Hay traición?

Depende. Si el inicio de esta nueva relación se da después de la separación, en teoría no. Sin embargo, si desde el principio esta persona estuvo al acecho de la pareja de su amigo, o aún peor se metió en la relación y existió un tema de infidelidad, sí.

“Un hombre que se mete en la relación de su amigo, es conocido coloquialmente con el término ‘cruceta’ y casi en todos los grupos de amigos hay alguien así” “Personas de este tipo poseen grandes inseguridades y a su vez tienen un componente de viveza criolla, ya que han aprovechado la cercanía con su amigo para tener básicamente toda la información necesaria para abordar a la chica”, señala Rodríguez.

Uno de los problemas actuales es contar todo lo que se hace con la pareja en todas las redes sociales existentes, hecho que genera envidia y deja tierra fértil para que nazcan este tipo de enredos. “En Twitter, Instagram o Facebook van a ver los viajes, la comida, los detalles y todo lo que comparto con mi pareja, entonces surgen los celos y el peligro. Si usted hiciera lo mismo, por ejemplo, con su casa mostrando todo lo que tiene, será muy probable que le roben”.

El bro code busca anteponer la amistad sobre las relaciones de pareja. PIXABAY

Por su parte, Andrade recalca que “el código de amistad no es otra cosa que un acuerdo que se establece entre dos partes, en el que es importante no asumir sino previamente haber hablado y especificado que nunca se saldría con la ex del otro. Si estos códigos realmente están aceptados por ambas partes y se rompen, sí hay traición porque la base de toda relación, sea amorosa o de amistad, es el respeto y la comunicación”.

Cómo revelarlo

Lo mejor siempre será la honestidad, por ende es vital evitar que sean los chismes los que lleven este rumor a oídos del amigo a quien se valora y estima.

Carolina Andrade, magíster en Psicoanálisis, sostiene que es necesaria la oportuna comunicación de los sucesos y de las emociones o sentimientos, por lo que hay que ser claros y valientes desde el principio y decir lo que está sucediendo, además de aceptar las consecuencias, ya que más que pedir ‘autorización’, lo que se hace es informar sobre esta nueva situación.

“Los resultados esperados es que estos amigos se distancien por el bienestar de todos, para evitar futuras incomodidades; pero será un distanciamiento diferente, que tiene más oportunidades de restablecerse, ya que ha habido sinceridad de por medio”, acota Andrade.

Un tema cultural

A criterio de Rodríguez, quien también es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual, el enojo que puede acarrear esta situación responde a un tema cultural.

Esto sucede con mayor incidencia en los latinoamericanos. Si ocurre algo similar en Europa, esto no es cuestionado y se lo considera totalmente parte del juego. Es decir, si ella ya no está conmigo y está feliz con mi amigo, perfecto.

“El latino, al momento de relacionarse, tiene una tendencia a ser más machista y posesivo con sus parejas, por lo que, aunque esa persona sea su ex, no le hará gracia que esté saliendo con otros tan rápido, peor si alguno de esos pretendientes es su amigo”.