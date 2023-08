¿Siente admiración por estos pequeños árboles y quisiera tener uno en casa, ¿pero lo detiene la idea de pensar que su cuidado es muy complicado? Se equivoca, no demandan mayor atención que cualquier otra planta, ellos crecen y necesitan de agua, sol y de ir cortando las ramas, según el tamaño del árbol que se desee", dice Elizabeth Roca, presidenta del Club Bonsai Guayaquil y con 28 años vinculada a esta afición.

De enormes árboles como el roble o el guayacán, usted puede obtener una réplica exacta pequeña o en miniatura, todo radica en la técnica que aplique en su cultivación. Y por supuesto, la atención y el amor son vitales.

Después de desayunar lo primero que hago es ir a ver cómo están mis plantas, me contento con sus frutos, las mimo y les digo cuán preciosas están Elizabeth Roca, presidenta del Club Bonsai Guayaquil

ES TERAPÉUTICO

Y qué decir del beneficio terapéutico. Cuidarlo es una actividad que requiere de tal concentración que la persona se olvida de cualquier inconveniente de su vida. Verlos crecer transmite alegría y paz espiritual. "Durante la pandemia con más ahínco me dediqué a ellos en casa. No me deprimí, tampoco tuve miedo de salir ni me enfermé", asegura Elizabeth, propietaria de más de 200 bonsáis. Y quien detalla algunos de los cuidados relacionados con el arte de cultivar estos hermosos árboles originarios de China.

INFALTABLES

Fertilizar el árbol es vital para evitar que el pulgón (u otras plagas) lo maltrate. El fertilizante se coloca alrededor de la planta, no en la raíz, una vez al mes. En cantidades pequeñas (no en abundancia) para evitar quemarlo y sus hojas se mantengan verde. Una planta bien fertilizada no le hace falta nada.

para evitar que el pulgón (u otras plagas) lo maltrate. El fertilizante se coloca alrededor de la planta, no en la raíz, una vez al mes. En cantidades pequeñas (no en abundancia) para evitar quemarlo y sus hojas se mantengan verde. Una planta bien fertilizada no le hace falta nada. Regarlas a diario. En Guayaquil el clima es fuerte y seca la tierra por eso hay que ponerles agua, sin excesos, para no pudrir las raíces. Una fórmula para conocer si están bien de agua, consiste en hundir un palito de chuzo en la tierra. Si sale húmedo es suficiente, pero si sale secó necesita más agua.

En Guayaquil el clima es fuerte y seca la tierra por eso hay que ponerles agua, sin excesos, para no pudrir las raíces. Una fórmula para conocer si están bien de agua, consiste en hundir un palito de chuzo en la tierra. Si sale húmedo es suficiente, pero si sale secó necesita más agua. El abono y crecimiento. Compre abono de calidad y vigile su crecimiento, pues dependiendo del tamaño que usted quiera, podría necesitar trasplantarlo a otra maceta para que sus raíces cuenten con espacio para expandirse.

Compre abono de calidad y vigile su crecimiento, pues dependiendo del tamaño que usted quiera, podría necesitar trasplantarlo a otra maceta para que sus raíces cuenten con espacio para expandirse. La poda es fundamental para evitar que se estropeen las ramas del árbol. Deshágase de las que estén secas Y dele a su bonsai la forma deseada.

para evitar que se estropeen las ramas del árbol. Deshágase de las que estén secas Y dele a su bonsai la forma deseada. Las hojas límpielas con agua y aceite.

Un bonsai que fue parte de la exhibición que se realizó en el Village. Cortesía

EN LA DECORACIÓN

RELACIONADAS El arte de crear y vender bosques en miniatura

Aunque es una planta de exterior porque necesita de aire, agua, luz y sol, sí puede entrarlos a la sala un fin de semana o cuando tiene visita para presumir de ellos, pero el lunes ya los devuelve al exterior. Hágales tomar sol en la mañana cuando la radiación no es tan fuerte..

BONSAÍSTA POR 28 AÑOS

Elizabeth Roca lleva 28 años dedicada al cuidado de estos árboles que tienen una tradición milenaria. Para especializarse en el tema, ha comprado libros y revistas especializadas, y ha tomado clases con maestros como Federico Larrea Simmonds.

En esta práctica se inició no con semillas (porque toman muchos años) sino con ramas que ya estaban formadas, las prendía y en dos años ya se convertían en bonsáis. Ahora tiene aproximadamente 200 árboles en su casa.

Participó en julio de este año (2023) junto a Carlos González de la Exposición de Bonsáis en el Village.





Es la presidenta del Club Bonsai Guayaquil, con 18 socios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!