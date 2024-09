¿Qué usar en una boda al aire libre? Guía para hombres y mujeres

Elegir el outfit adecuado para una boda al aire libre parece un desafío, ya que equilibrar elegancia, comodidad y funcionalidad es algo complejo. A diferencia de las ceremonias en interiores, donde el clima y el terreno no son una preocupación, una boda en exteriores te enfrenta a factores como el sol, la brisa o incluso superficies inestables como césped, arena o piedra. Sin embargo, con las prendas correctas, puedes asegurarte de lucir elegante sin dejar de estar preparado para cualquier situación.

(LEE TAMBIÉN: Gene Gallagher, el hijo de Liam (Oasis), en la semana de la moda de Milán)

Daniela Álvarez: La colombiana se roba las miradas en la pasarela de L’Oréal Leer más

Para Fabrizio Celleri, diseñador de modas, este tipo de bodas son un espacio para dejar volar la creatividad. “Hay una mayor libertad en cuanto a estilos, textiles y colores. No es necesario que sea un vestido largo; puede variar desde un conjunto de dos piezas, como una falda larga, midi o por debajo de la rodilla, hasta un pantalón con chaqueta. Siento que hay más libertad para lograr un look auténtico y particular.”

Muchas bodas al aire libre tienden a ser más informales, pero eso no significa que deba despreocuparse en cuanto a su estilo. Los escenarios pueden ser desde bodas en la playa hasta ceremonias en jardines o montañas, el entorno dicta mucho del look que debes llevar y también el horario en que se realiza.

“La hora también es importante, ya que no es lo mismo una boda a las 12 del día que una a las 4 o 5 de la tarde. Para una boda durante el día, prefiera colores claros y telas ligeras, como seda o chifón, con mayor fluidez. Evite telas pesadas o calurosas, como el brocado. Los colores vivos son una buena opción. En cambio, si es una boda a las 4 o 5 de la tarde, puede optar por tonos más oscuros. No necesariamente negro, pero sí azul o tonos tierra. Incluso podría considerar un brocado”, es lo que recomienda Ornella Lebed, diseñadora de modas.

Además del atuendo, los accesorios y complementos pueden marcar la diferencia. Sombreros, gafas de sol y piezas de joyería sutiles pueden elevar el look y hacerlo más funcional. Asimismo, llevar una capa extra, como una chaqueta ligera o un chal, le permitirá disfrutar del evento sin preocuparse por el clima. Con la planificación adecuada, puede estar seguro de que su atuendo será perfecto para la ocasión y le permitirá disfrutar plenamente de la boda al aire libre.

Ornella Lebed, diseñadora de modas y celebrity sylist

"Para los hombres, evitar usar negro. Si opta por un traje oscuro para una boda de noche o al aire libre, no use zapatos cafés; siempre combínelo con zapatos negros. Personalmente, me gusta que el color del traje coincida con el color de las medias".

Fabrizio Celleri diseñador de modas

"Es importante elegir el tipo de prenda según el estilo de cuerpo. Las opciones pueden variar desde jacquard, sedas y encajes, hasta chifón. Lamentablemente, en nuestra ciudad a veces se crean estereotipos y se cree que todas deben ir uniformadas con el mismo estilo de vestido, con vuelos y telas floreadas, sin mucho criterio”.

Recomendaciones para mujeres

Zapatos adecuados: Los tacones altos no son la mejor opción si el evento es en césped o arena. En su lugar, opte por sandalias de tacón bajo, plataformas o incluso elegantes flats que le proporcionen estabilidad sin perder estilo.

Cubra su look: Lleve un chal ligero o una chaqueta elegante si la boda se celebra en un clima más fresco o por la tarde noche, donde las temperaturas pueden bajar.

Accesorios: Elija aquellos que complementen su atuendo como un sombrero elegante o de rafia para protegerse del sol, mientras que las joyas sutiles le darán un acabado refinado a su look.

Recomendaciones para hombre

Trajes ligeros: Los de lino, algodón o mezclas de tejidos frescos son ideales para bodas al aire libre, especialmente en climas cálidos. Colores claros como beige, gris claro o azul cielo son opciones excelentes para una apariencia sofisticada pero relajada.

Corbatas: Si la boda es más informal, puede prescindir de la corbata, pero si se requiere, elija una en tonos que combinen con el entorno, como azul marino o tonos tierra.

Zapatos cómodos: Unos mocasines de cuero o zapatos brogue son una excelente opción para bodas al aire libre. Evite un calzado muy formal como los de charol si el ambiente es más relajado.

Complementos: Un reloj elegante, gafas de sol y un pañuelo de bolsillo pueden añadir un toque personal sin sobrecargar el outfit.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!