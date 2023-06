BLN y Yo me llamo, un duelo de estilos

Entrar al Twitter cada noche es toparse con el vaivén de comentarios sobre lo más sonado, incluyendo los ‘run run’ de lo que pasa en la TV. Debo confesar que, luego de tantos tuits, terminé buscando los pormenores de los realities que próximamente se estrenarán: ‘Yo me llamo’ y ‘BLN (el regreso)’.

Eso quiere decir que no solo se viene una competencia por el rating, también es un duelo de estilos, sobre todo, de sus presentadores. Valeria Gutiérrez y Ronald Farina por el lado de ‘Yo me llamo’, y Karin Barreiro con Eduardo Andrade en ‘BLN’.

Aclaro: no se trata de desenrollar la lengua como alfombra roja de los Cannes, sino de opinar de manera integral. Lo traigo a colación para que se evite comentarios en redes sociales, donde mujeres se vuelven enemigas entre ellas por defender a su animadora favorita. Valeria con sus looks fashionistas y Karin desde lo casual seguramente sabrán destacar.

¿Y los hombres? Eso estará reñidísimo. Ambos se llevan bien con la moda. Eduardo Andrade, al menos, es de los que arriesga. Y para eso elige el esmoquin. Desde el clásico negro hasta tonalidades vibrantes en texturas como terciopelo o brillantes. También se rinde a las chaquetas ¡y las más cool! Den un vistazo a su perfil y compruébenlo.

Ronald Farina también cuida cada detalle. Se olvida de las viejas reglas en cuanto a estampados y los mezcla con ternos. Quien no arriesga no gana. Pero lo que llama más la atención es el estilo de su barba con bastante volumen... y se nota el cuidado que le da para lucirla bien. Alisten sus outfits y recuerden que, por ser presentadores, no dejarán de estar bajo la lupa (al menos de la mía).