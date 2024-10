Bienestar integral con medicina ayurveda: consejos para un estilo de vida saludable

Una de las medicinas más antiguas y avaladas por la OMS es la ayurveda, pero, ¿qué implica realmente? Esta medicina, con más de 3.000 años de historia, sigue siendo una herramienta valiosa para el bienestar familiar en la actualidad. Basada en la armonización del cuerpo, la mente y el entorno, este enfoque holístico no solo busca prevenir enfermedades, sino también promover un estilo de vida equilibrado y saludable.

Al integrar rutinas diarias, alimentación consciente y prácticas de autocuidado, esta ayuda a las familias a mantener su salud, alcanzar un mayor bienestar emocional y fortalecer sus vínculos, creando un ambiente de paz y vitalidad en el hogar.

Para entender más sobre esta rama, SEMANA contactó a Alma Berra, médico y coordinadora académica de la Fundación de Salud Ayurveda Prema, quien explica que “la medicina ayurveda no solo trata la enfermedad, sino que también se enfoca en la prevención y promoción de la salud”.

En esto se diferencia de la medicina convencional, ya que, como ella enfatiza, los procedimientos son más humanos: “el tratamiento está humanizado, es decir, que el abordaje principal es a la persona en vez de la enfermedad. Si esta tiene un padecimiento, tratamos a la persona con ese padecimiento”. Esto significa que ven más allá de la enfermedad, haciendo una revisión integral sobre las rutinas o costumbres que podrían estar afectando uno de los ‘doshas’ (principios de la medicina ayurveda) y causando malestares en el cuerpo.

Al mismo tiempo, ella anima a no dejar de recurrir a la medicina convencional. Sin embargo, también recomienda que, para una recuperación más rápida, se consulte simultáneamente a un médico ayurvédico.

¿Qué son los doshas?

Esta medicina sostiene que el cuerpo está gobernado por tres energías, llamadas doshas. Cada persona tiene una combinación única de estos doshas, y el equilibrio entre ellos determina su salud. Estas energías son combinaciones de los cinco elementos (aire, agua, fuego, tierra y éter) y controlan las funciones físicas y mentales del cuerpo:

Vata (aire y éter): Regula el movimiento y la comunicación en el cuerpo, lo que incluye funciones vitales como la respiración, la circulación sanguínea y los impulsos nerviosos. Cuando Vata está equilibrado, promueve la creatividad y la flexibilidad.

Pitta (fuego y agua): Se relaciona con la digestión, el metabolismo y la temperatura corporal. Gobierna la transformación en el cuerpo, desde la digestión de los alimentos hasta la asimilación de las experiencias.

Kapha (tierra y agua): Controla la estructura del cuerpo, la estabilidad y la inmunidad. Este dosha es responsable de la hidratación de las células, la fuerza física y la resistencia. Cuando está equilibrado, proporciona calma, estabilidad emocional y energía física.

"El autodiálogo o self talk es un aspecto que podríamos llamar de salud sutil. Aunque quizás no se compare con la alimentación, sigue siendo una forma importante de nutrición. Depende de cómo me trato a mí mismo (con palabras y pensamientos), y no solo en términos de dieta o ejercicio".



Alma Berra Médica y coordinadora académica de la Fundación Ayurveda Prema, especialista en medicina ambiental y medicina familiar

Rutina para equilibrar Vata

Comience el día con meditación: Dedique unos 10 minutos a una práctica de respiración profunda para calmar la mente y mejorar la concentración.

Automasaje con aceite tibio: de sésamo antes de la ducha. Esto nutre la piel, mejora la circulación y calma el sistema nervioso.

Comidas nutritivas: Opte por alimentos tibios, cocidos y con grasas saludables como guisos, sopas y lentejas. Evite alimentos fríos o crudos.

Antes de dormir: Tome una infusión de manzanilla o leche tibia con cúrcuma, y realice una breve práctica de yoga suave.

Rutina para equilibrar Pitta

Comience con yoga: Evite el ejercicio intenso, ya que puede aumentar el calor interno. En su lugar, elija posturas refrescantes y calmantes como la postura del niño o el estiramiento lateral.

Automasaje con aceite de coco: Aplíquelo antes de ducharse para mantener la piel hidratada y controlar el calor en el cuerpo.

Alimentación balanceada: Opte por alimentos frescos y crudos como ensaladas, y alimentos ricos en agua, evitando los muy picantes, grasos o salados.

Tiempos de desconexión: Dedique unos minutos para relajarse y desconectarse de la tecnología, realizando respiraciones profundas.

Rutina para equilibrar Kapha

Comience con ejercicio vigoroso: Practique una rutina de yoga activa o una caminata rápida para despertar el cuerpo.

Automasaje con aceite: Realice un automasaje usando aceites calientes como el de mostaza o jengibre, que ayudan a desintoxicar y a estimular la circulación, especialmente si tiende a la acumulación de líquidos o pesadez.

Comidas ligeras: Opte por sopas de verduras, y agregue especias como jengibre, cúrcuma y pimienta negra para mejorar la digestión.

Actividades estimulantes a lo largo del día: Integre momentos de actividad a lo largo del día, como pausas para estirarse, realizar tareas que impliquen movimiento.

