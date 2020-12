Ana María Serrano: “¡Soy una berraca!”

Comunicadora, coach y empresaria, la exreina de Quito se distingue por donde va, con fluidez y soltura asombrosas. Sus 23 años de experiencia en el campo de la televisión se notan a leguas, con un talento nato que exportó a Colombia y que ciertamente ha rendido frutos, consolidando una imagen propia en la pantalla chica.

Empezó su recorrido periodístico a los 19 años, siendo la más joven presentadora de noticias de Ecuador. Su aprendizaje fue en el entonces Telesistema (hoy RTS), pero en TC fue que consolidó una figura de trascendencia en ‘El noticiero’ y conduciendo ‘Cosas de casa’. “Ese fue mi hogar, donde tuve la oportunidad de hacer varios programas que no desaproveché. Trabajé también en FM Mundo y radio Majestad. Creo que la radio es tan apasionante que me falta muchísimo por seguir explorando”.

Desde que se radicó en Bogotá, los desafíos que la comunicadora ha enfrentado no han sido fáciles, al ser extranjera en un país extremadamente competitivo. Sin embargo, aquello la ha impulsado a buscar y sostener con más ahínco sus propios espacios. “Cuando llegamos a Colombia entregaba mi carpeta a quien se cruzaba en mi camino. Busqué y las cosas fueron dándose, hasta que a los nueve meses conseguí un espacio en un canal que sale en todos los cableoperadores de Colombia y toda América Latina. Ahí he trabajado los últimos nueve años”.

En Cablenoticias, Ana María es directora y presentadora del programa ‘Hoy en el mundo’, en el que todas las noches se analizan temas internacionales. Además, conduce ‘Análisis mundial’ los fines de semana, con entrevistas variadas, pero también con un enfoque internacional.

Consciente de que debía tener una fortaleza en Colombia, siendo periodista y ecuatoriana, decidió cursar una maestría en Defensa Nacional, lo que le ha brindado la posibilidad de hacer entrevistas a personajes políticos relevantes y ser panelista en un programa radial de alta sintonía en el que se enfocan temas nacionales. “El ser extranjera en Colombia, que siempre lo seré, te obliga a salir de tu zona de confort. El mercado colombiano es supercompetitivo y te exige mucha preparación, por eso saqué una maestría en Seguridad y Defensa Nacional (con los militares colombianos). Estuve en zonas de peligro y conocí su historia y realidad”.

La periodista considera que nada le ha llegado fácil y ha trabajado duro por cada logro conseguido. “Sigo soñando”, afirma. “Creo que el vivir afuera me da una experiencia diferente, siento que puedo aportar mucho más”.

El ejercicio es parte básica de su rutina, en la que mezcla pilates, con cardio o pesas. cortesía gabo pazmiño

Abriendo mercados

En Colombia experimentó con un negocio de una plataforma en Internet (BB a bordo), que acabó siendo un programa de TV y se amplió en varios espacios. Además, hace tres años emprendió junto con un socio un negocio de importaciones de productos de cuidado personal. “Distribuimos un tinte de pelo a Colombia. ¡Es un reto gigante! El negocio del retail era completamente desconocido para mí. Ha sido una gran experiencia aprender el negocio de las importaciones y exportaciones, cómo hacer ‘soft landing’ para empresas y productos que quieren llegar al mercado colombiano”.

Ana María afirma estar lista para lo que venga y darlo todo en los próximos retos. Le encantaría manejar las comunicaciones y relaciones públicas de una empresa y, desde Colombia, apoyar a los empresarios ecuatorianos que deciden explorar nuevos mercados.

Extrañando Ecuador

Casada desde hace 17 años con Juan Esteban Arellano. Tienen dos hijos, José María (15) y Juan Pedro (12), quienes son su verdadero desafío. Única entre hombres, alienta a sus hijos a desenvolverse por sí mismos. Pero la pandemia tomó por sorpresa a todos. “Ser mamá de dos adolescentes ha sido de las cosas duras que hemos vivido. Estar en casa 24/7 con los papás, que a esa edad no son para nada sus personas favoritas, ¡es todo un reto! En mi casa se habla de fútbol, bicicletas, carros, ¡así que me hizo falta una hija mujer!”.

María Emilia Moncayo: “La fotografía me recuerda la dicha de la vida” Leer más

Después de tantos años de vivir fuera del país, Colombia es su hogar, afirma. No obstante, reconoce que no es fácil estar alejada de la familia, de los amigos, de la gente que quiere. “Muchas veces te pierdes momentos especiales, los compartes a la distancia, extrañas abrazos, risas, las cosas cotidianas... Extraño muchas cosas de Ecuador, pero hemos aprendido a vivir el aquí y el ahora y eso hace que valore más lo que tengo”. “¡Soy una berraca!”, sostiene. “No es fácil abrirte en sociedades cerradas, pero vas encontrando amigos, y amigos maravillosos que ahora son mi familia. La vida te da una posibilidad de elegir una familia y eso es chévere”.

Es Minor en Relaciones Públicas. cortesía gabo pazmiño

El ejercicio, parte de su vida

Hace cinco años descubrió el trail. “La montaña es de locos, no solo el ejercicio físico y el esfuerzo que esto demanda, sino todo lo que la montaña te enseña. Cada vez que vengo a Ecuador, uno de mis regalos de Navidad es subir al Ruco Pichincha. Llegar a esos 4.700 metros es topar el cielo”.

El ejercicio es parte básica de su rutina, en la que mezcla pilates, con cardio o pesas. “Hago ejercicio porque me hace sentir bien, me hace sentir viva. En mi casa todos hacemos ejercicio. Eso no es negociable y mis hijos lo saben”.

Navidad es en familia

En estas fiestas, cuenta, el gran regalo es estar en Ecuador, compartiendo únicamente con sus padres, hermanos y sobrinos. “Es una Navidad diferente por la pandemia. No habrá cenas o novenas con amigos, será todo más sencillo y pequeño, pero es gigante el que todos estemos juntos, sanos y agradeciendo la vida. Los regalos y demás pasaron a un segundo plano, lo que queremos es estar en un lugar seguro y tranquilo junto a la gente amada”.

“Mis hijos han crecido en Colombia y luego de tantos años considero que es mi hogar”. Ana María Serrano

Personal