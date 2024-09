Alicia Arcentales: Un puente de belleza entre Ecuador y España

El espíritu guayaquileño es reconocido por su audacia, determinación y una notable capacidad para identificar oportunidades y convertirlas en negocios, ya sea en su tierra natal o en tierras lejanas. Esta mentalidad emprendedora se ve reflejada en Alicia Arcentales, quien lleva más de 25 años al frente a su establecimiento de estética y peluquería en la vía a Samborondón. Ahora, hace un par de meses, ha decidido apostar por la expansión internacional, radicándose específicamente en Madrid, la capital española, donde compartió su experiencia con SEMANA.

La ecuatoriana realizó su carrera profesional en Estados Unidos y ha continuado su formación a lo largo de los años a través de congresos y capacitaciones en Colombia, España y EE.UU. Actualmente, cursa un Máster en Auxiliar de Medicina Estética en España.

Cruzar el Atlántico para iniciar un negocio no es tarea sencilla. Sin embargo, Alicia está convencida de que tomó la decisión correcta. Ella cree firmemente que los ecuatorianos tienen todo lo necesario para triunfar donde sea, siempre y cuando sean disciplinados y se dediquen con compromiso y pasión a su trabajo.

Innovación y adaptación

Aspira a replicar el éxito en el país europeo, aunque con un nuevo nombre y un enfoque adaptado. Reconoce que para establecer un emprendimiento es crucial realizar un estudio de mercado y comprender la cultura local. Por ello, ha tenido que hacer ajustes y centrarse en las demandas específicas del público español.

Epigenética y salud: el impacto de los factores externos en nuestros genes Leer más

"En Guayaquil ofrecemos un servicio integral: la clienta llega, le hacemos tratamiento de pelo y el facial, mientras le realizamos manicura y pedicura. El tiempo en Ecuador es más valioso. En cambio, las españolas realmente respetan ese tiempo de mimarse, inclusive las señoras mayores andan con sus pelos bien arreglados y uñas bien puestas”, explica.

Alicia percibe esta idiosincrasia de manera favorable, pues no solo fomenta una mayor especialización de los profesionales en cada área, sino que también orienta el enfoque empresarial hacia la optimización y la prestación de servicios de alta calidad en un ámbito específico. Por lo tanto, repetir exactamente la fórmula de Ecuador en España no resultaba viable desde una perspectiva estratégica.

La apuesta internacional surgió principalmente de experiencias personales que la llevaron a tener que manejar de manera remota su negocio en Ecuador. La pandemia de covid-19 y un prolongado tratamiento médico de su esposo en Miami fueron factores determinantes en esta decisión. A pesar de que sus hijos residen en diferentes ubicaciones -uno en Barcelona y otra en Guayaquil-, ella comprendió que la elección de reubicarse sería una elección conjunta con su esposo, independiente de la localización de sus descendientes.

"La creación de Tribecca fue un proceso rápido. Hace unos meses, asistimos a un congreso en Portugal y sugerí a mi esposo que nos quedáramos una semana más en Madrid para explorar oportunidades. La idea de salir de Ecuador la había tenido durante años. Gracias a un 'personal shopper' de negocios -una figura que existe en España- surgió una oportunidad de compra que aproveché sin dudar. Regresé a Ecuador, organicé todo y volví para probar suerte en la madre patria", relata con entusiasmo.

Negocios en paralelo

Cereales integrales: la clave para controlar la inflamación y la diabetes Leer más

El plan de esta cosmetóloga para los primeros dos años de la clínica en Madrid es viajar a Ecuador cada 10 semanas. "Es decir, estaré dos meses y medio aquí, e iré por 15 días a Guayaquil. Este negocio en Europa es como un 'hijo' recién nacido que necesita atención constante y formación. El de Ecuador ya está establecido. Por eso nos corresponde pasar más tiempo en España", añade entre risas.

No obstante, mantiene contacto con su clientela en Ecuador a través de videollamadas, ya que es experta en tratamientos de acné. Su dedicación a esta carrera nació de una experiencia personal: sufrió un caso severo de acné cuando era joven. Esta vivencia la enamoró de la cosmetología, sumado a las enseñanzas de su abuela, a quien recuerda con cariño por haberle inculcado, de manera natural, el cuidado de las uñas, la piel y el cutis.

Contar con un equipo de trabajo sólido es fundamental para mantener su negocio en Ecuador, lo que le ha permitido emprender un nuevo camino en otro país. "Es importante rodearte de gente que se alinee contigo, confiar, delegar y sentirte tranquila de que has escogido a las personas adecuadas", afirma.

Ella asegura no sentirse extraña en tierra ajena. Describe a la capital española como una metrópolis cosmopolita que acoge tanto a residentes locales como a foráneos. “En Madrid viven incluso muchos españoles de otras provincias. Además, aquí hay muchísimos latinoamericanos que nos hacemos sentir como en familia. Ya no me siento extraña en esta tierra. Siempre digo que nos han acogido extraordinariamente bien. La gente que he conocido ha sido maravillosa. Nunca me he sentido como que me miran de menos por no ser española”.

Alicia cuenta con la ventaja de tener nacionalidad italiana, al igual que su familia, lo que le permite establecerse en el viejo continente. Basándose en su experiencia, aconseja a quienes contemplan la posibilidad de emigrar que no consideren necesario deshacerse de todo en Ecuador antes de partir. "Si cuentas con un trabajo o negocio que puedes gestionar a distancia, prueba gradualmente. Airbnb te permite alquilar alojamientos por semanas o meses. Es viable ir tanteando y explorando los países que te interesan, sin necesidad de desprenderte de todo", señala.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!