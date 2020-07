Es importante que no te excedas en el consumo de agua, pues eso puede causarte problemas de salud.

Hay quienes pasan el día tomando agua, tratando de completar la mayor cantidad de litros posible, pues están convencidos de que solo así perderán peso. Otros, en cambio, en los días más frescos creen que no es necesario hidratarse tanto porque sudamos menos. Y así nos vamos a los extremos, sin saber qué cantidad es realmente saludable.

La nutricionista y dietista clínica María José Moreno despeja esas dudas y habla de los errores comunes que cometemos a la hora de hidratarnos.

¿Mientras más agua tomamos, más peso perdemos?

Sabemos que el agua es vida y que es indispensable. Somos alrededor del 70 % agua y esta es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Pero eso no significa que hay que tomarla en abundancia. Todo en exceso es malo. Si bien es cierto que se aconseja un consumo de entre 1,5 a 2 litros de líquido al día, existen personas que abusan de la ingesta por falsas creencias de que beber agua en exceso "te hará bajar de peso”, “te hará eliminar toxinas “ , “te limpiará los riñones”. Eso es falso. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y tiene depuradores en nuestro organismo como el riñón, el hígado y los pulmones.

¿Qué puede pasar si tomamos tres o cuatro litros al día?

El exceso en la ingesta de líquido puede ocasionar una enfermedad conocida como hiponatremia, causando náuseas, fatiga, dolor de cabeza, desórdenes del organismo, disminución de la capacidad de expulsar agua sobrante y una baja de los niveles de sodio en el organismo por beber mucho líquido.

¿Se debe tomar menos agua cuando hace frío?

No, no es cierto. El agua debe tomarse igual en invierno o en verano en las cantidades recomendadas. La diferencia es que cuando tenemos frío solemos tener menos sed, pero es igual de necesario consumirla que en época de calor.

¿Cuánta agua debemos tomar?

La que el cuerpo necesite. Se calcula por cada 1.000 kilocalorías hay que tomar un litro de agua; es decir que si tu consumo es de 1.500 kilocalorías diarias, deberías tomar 1,5 litros diarios. Es una manera rápida de sacar cuenta de cuánta agua deberías consumir. Es importante resaltar que hablamos de agua natural, no de líquidos (cola, bebidas azucaradas...).

El cuerpo es una máquina perfecta que te indica cuándo te hace falta hidratarte. Freepik

¿Funciona hacer uso de apps que nos recuerdan en qué momento tomar agua?

En parte sí, como una alarma que nos indica que debemos consumir agua, pero no como un patrón a seguir, ya que algunas de estas aplicaciones tienden a crear mitos en su consumo indicando que el exceso de agua está bien.

¿Qué señales nos da el cuerpo de que no estamos tomando suficiente agua?

Solo una máquina tan perfecta como el cuerpo nos avisa cuando algo hace falta o está de más. Señales hay muchas, pero las más comunes cuando no estamos hidratándonos adecuadamente son: resequedad en la piel, labios resecos, sensación de fatiga, calambres, estreñimiento e infecciones urinarias, entre otras.

¿Es verdad que mientras más blanca sea la orina más sanos estamos?

No crean en esos mitos. No es cierto. El color de la orina es importante y debe ser amarillo aunque sea poco perceptible. Se considera dentro de lo normal ir al baño entre 6 y 8 veces al día, pero si vas más de 10 veces y cada cuarto de hora es porque algo no está bien.