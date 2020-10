Adelaida Jaramillo y su mundo entre letras

Su pasión por los libros llegó a su vida en la adultez. Tras una década de trabajo diario como promotora de la lectura, Adelaida Jaramillo Fabre (46) actualmente se posiciona como una de las referentes más importantes del país en este rubro. Durante una amena plática con SEMANA, el domingo pasado, develó sus inicios, proyectos y sueños.

En la niñez

Adelaida recuerda con cariño que cuando aún no sabía leer ni escribir, ella y sus primos iban a la casa de su bisabuela (Colombia Plaza), quien les leía pequeños fragmentos de la Biblia y ‘Don Quijote de la Mancha’. “Al finalizar, nos daba papeles, acuarelas y lápices de colores para dibujar lo que más nos había llamado la atención. Ahora sé que hacíamos el trabajo de comprensión de la lectura de manera creativa, que más de 30 años después yo también implemento en los talleres con los niños”, detalla.

Sin embargo, pese a que en su infancia le gustaba hacer esa actividad familiar, al crecer no desarrolló el hábito de la lectura porque “no era algo que realmente llamara mi atención y un problema de visión, que aún conservo, era mi excusa para no hacerlo”.

Por eso, sus primeros estudios académicos se enfocaron en áreas como el diseño de moda, el marketing y la publicidad.

No fue hasta llegar a los 30 que comenzó a navegar en el ilimitado mar de las letras tras leer ‘Todos los fuegos el fuego’ de Julio Cortázar. “Al principio fue muy complicado enfrentarme a ese texto, pero al llegar al tercer y cuarto cuento, realmente quedé impresionada porque no había guiones de diálogos, pero aun así podía diferenciar las voces de los personajes... Me pareció extraordinaria la destreza del escritor”, relata.

A partir de ese momento, se dio cuenta de que su vida necesitaba de un cambio radical, y se convirtiió en promotora cultural y animadora de la lectura en el país.

Adelaida creó Palabralab hace 10 años. Christian Vásconez

Palabralab

Su primer proyecto dentro del mundo de la literatura fue la creación del blog El taller de lectura y escritura para niños de Adelaida Jaramillo. En él, colocaba el resumen de los talleres presenciales que hacía, y animaba a las personas a crear sus propias historias. Poco a poco, las páginas de educación de Ecuador y otros países comenzaron a referir su web.

Luego, creó oficialmente Palabralab, espacio cultural en el que por 10 años ha ofrecido clubes de lectura, eventos literarios interdisciplinarios y decenas de talleres de escritura creativa. Y un año más tarde comenzó sus estudios en Comunicación Social con mención en Literatura y Periodismo.

La edad no es un límite para los amantes de esta área. “En Palabralab han sido parte niños a partir de los cuatro años y adultos mayores. Además, es inclusivo porque se da apertura a personas con diferentes capacidades”, recalca.

Conversatorio del club de lectura junto al escritor Ernesto Carrión. cortesía

Resiliencia y trabajo constante

Aunque el 2020 ha sido complicado a nivel general, asegura que empiezan a darse nuevas oportunidades para seguir impulsando la lectura.

Actualmente, Palabralab ha volcado los talleres de lectura a las plataformas digitales, lo cual ha generado que esta actividad se internacionalice. Cuenta con participantes de España, Estados Unidos, México, Canadá y Uruguay. “Esto me abrió los ojos y sé que ahora este es un espacio cultural de Hispanoamérica”.

Adelaida sabe que su labor aún no termina y está ávida de guiar a las nuevas generaciones en el mágico mundo de las letras.

Nuevos proyectos

En menos de un mes, iniciará una maestría en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales. Desea seguir creciendo académicamente para así promover la lectura con las mejores herramientas posibles.

¿Está entre sus planes escribir su propio libro? Siempre tuvo la ambición de escribir cuentos, pero ahora tiene la misión de terminar una novela que comenzó a redactar en el taller de escritura de Ernesto Carrión.

El voluntariado

Adelaida también será parte de diversos proyectos sociales con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan en todo el país. Desde el 2014, es voluntaria encargada de la promoción de la lectura y biblioteca dentro de las organizaciones Lets Girls Right y Karla Morales Foundation. Junto a ellos, ha emprendido varios proyectos como el desarrollo de bibliotecas ambulantes, o intercambio y donaciones de libros. Una de las actividades que recuerda con más cariño fue en el 2016 “cuando ocurrió el terremoto y ayudé en los centros humanitarios con actividades de animación a la lectura”.

Detalles

Sus libros favoritos son ‘Don Quijote de la Mancha’ y ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

Su escritor nacional preferido es Pablo Palacios; e internacional, Margaret Atwood.

No volvería a leer a Paulo Coelho.

“Que todo el mundo sepa que he tenido una vida muy feliz”, es su frase favorita (final del libro ‘El museo de la inocencia’ de Orhan Pamuk).

Personal