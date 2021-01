Más de 640 reportes de mascotas perdidas recibió Rescate Animal en 2020

“En 2020 recibimos 641 reportes de animales extraviados, principalmente en Guayaquil y Samborondón”, informó la cuenta #AlertaMePerdí, que difunde este tipo de casos.

Fueron 536 perros y 105 gatos, indicó la fundación Rescate Animal, que maneja la cuenta. “La mayoría de estos animales jamás regresarán a su hogar”, destaca el mensaje. Piden, por lo tanto, a los dueños de las mascotas que tomen conciencia y que sean responsables con las vidas que tienen a su cargo.

Con el hashtag #PonlePlaca dan más fuerza a su campaña. Ofrecen además algunas recomendaciones para no tener que pasar por la pérdida de sus mascotas. La principal es no sacarlos a la calle sin correa. Además, tienen que poner el nombre y número de celular del dueño en el collar. No deben olvidar que hay que mantenerlos vigilados.

Y si se pierden, recuerdan que es importante que los anuncios en las redes se hagan lo más pronto posible, indicando detalles claves como características del animal, dónde fue la última vez que se lo vio y un número de contacto.

Eso sí, piden tener cuidado con los estafadores, pues hay quienes se aprovechan de la angustia para pedir un depósito bancario. “No entregues dinero a nadie, sin pruebas reales”, alertan.