Las 5 tendencias de maquillaje que dominaron el 2020

Si te gusta el mundo de la belleza y estás atento a todos las fotos que publican tus artistas favoritas en las redes sociales, de seguro reconoces algunas de las tendencias en maquillaje que más destacaron el 2020. La maquilladora Arianna Guillén explica que este año se caracterizó por dejar atrás los looks muy sobrecargados y dar la bienvenida a las opciones más naturales. A continuación, la experta da a EXPRESO los cinco puntos más ‘in’ que aún puede lucir en año nuevo.

Fluffy brows

Las también conocidas como cejas orgánicas fueron uno de los elementos que más llamaron la atención en el maquillaje del 2020. Esta técnica se caracteriza por lucir las cejas peinadas hacia arriba con un efecto de alisado. Para lograr ese resultado, se debe utilizar un cepillo de cejas y jabón de glicerina. Cada pelo debe verse por separado y no debe existir un solo bloque de color. La experta menciona que se debe rellenar los espacios y crear hebras de pelo falsas con un lápiz con micropunta o producto en gel.

Foxy eyes

Kendall Jenner y Bella Hadid son algunas de las top models que usaron esté estilo tanto dentro de la pasarela como en sus looks diarios. Para lograr este diseño, el delineado debe ser una línea delgada, debe extenderse hasta el lagrimal y así, destacar el estilo 'gatuno' del maquillaje. La sombra también se destaca por estar de forma diagonal hacia las cejas, para que los ojos luzcan más almendrados y achinados.

Delineado gráfico

Quedó en segundo plano el tradicional 'cat eye', para dar la bienvenida a este estilo que consiste en dibujar líneas sobre el párpado lejos de las pestañas. Dentro de esta tendencia también estuvieron incluidos los delineados de colores llamativos como el rojo, azul, verde, naranja y rosado. Jordan Liberty es uno de los maquilladores estrellas en redes sociales y él lo utilizó en muchas de sus propuestas de maquillaje editorial.

Piel hidratada

En el 2020 se dio protagonismo a los rostros sin exceso de maquillaje con el estilo 'makeup no makeup' (maquillada no maquillada). Si cuenta con imperfecciones como manchas o granitos, puede aplicar correctores solo en esas zonas. En el día ya no se utilizan las bases de alta cobertura y se prefieren las bbcream (producto de textura ligera que cuenta con ingredientes hidratantes,, protector solar y actúa como escudo anti polución).

Brush cremoso

Rihanna y Selena Gómez son las artistas que encabezan la difusión de este producto. Cada una de ellas cuenta con su propia línea de maquillaje y en ellas se encuentra este tipo de blush que destaca por lograr una apariencia más hidratada e iluminada. “Si no tienes un blush en crema también puedes usar un labial cremoso y con los dedos esparcirlo en la zona. A las pieles blancas les va bien los rubores rosados y a las morenas, el color durazno o dorado”, dice Guillén.