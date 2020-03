5 temas en los que mamá debe prepararse

Es real que nadie te enseña a ser mamá o papá, ni tampoco hay escuelas para ellos, pero Mariuxi Montenegro de Ortiz, pedagoga con más de 25 años de experiencia, especialista en desarrollo humano, nos asegura que hay temas en los que deben prepararse. La profesional hace énfasis en que debes educar a tus hijos para que se defiendan por sí solos.

Respeta a los demás

Recuérdale que no debe hacer a otro lo que no quiere que le hagan a él. Que no ofenda con acciones ni con palabras.

A valorar a los padres

Siempre estarás para abrazarlos y tu amor es incondicional.

Agradecer por lo se tiene

No es cuestión de religión. Dar las gracias por las cosas buenas fortalecerá su espíritu y lo ayudará a ser mejor persona.

Ahorrar

Nunca está demás tener un billete extra, no sabe en qué momento lo necesitará.

A formar el carácter

Saldrá triunfante en algunos momentos de la vida y será una herramienta útil a la hora de conseguir un trabajo o una chica.