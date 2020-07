5 errores frecuentes al maquillarte que jamás debes repetir

El mundo del maquillaje es una área en constante crecimiento. A diario, surgen nuevos productos, técnicas de aplicación y tendencias que hacen que este rubro sea uno de los más innovadores dentro del consumo femenino.

Sin embargo, aunque existan productos que estén presentes durante años, según la maquilladora Arianna Guillén “muchas mujeres continúan cometiendo las mismas equivocaciones al maquillarse que hacen que su look no se vea prolijo”. Por eso, la experta da a EXPRESO los 5 errores más frecuentes que no debes volver a cometer:

1. No usar crema hidratante.

Aunque la piel de tu rostro sea mixta o grasa, debes aplicar crema antes de maquillarte para que el resultado dure mucho más tiempo. Este producto añade extra hidratación en la zona. Esparcela con presión en el cutis para que los poros la absorban con totalidad. Para prevenir la papada, no olvides también aplicarla desde el mentón hacia el escote.

2. Colocar la base líquida con los dedos.

“Debes hacer pequeños toquecitos con una brocha o esponja sobre la zona para que se adhiera con mayor eficacia”, explica Guillén. Las bases ligeras son ideales para el día, las de alta cobertura van mejor en la noche.

3. Usar un corrector de ojeras más claro que tu piel.

Si el tono es muy claro, en vez de cubrir esta zona, el corrector realzará la imperfección. Posterior a su aplicación, puedes sellar el producto con un polvo compacto sin color. El corrector de ojeras se usa después de la base.

4. Aplicar el contorno en polvo hasta la comisura de la boca.

La forma correcta es ponerlo desde la parte superior del pómulo hasta la mitad de la mejilla. El contorno debe ser de uno a dos tonos más oscuros que tu tono de piel. También puedes usar en la zona un blush en tonos rosados o durazno.

5. No medir las pestañas postizas.

Antes de colocarlas, debes revisar que midan el mismo largo de tu ojo y cortar la parte restante. De lo contrario, se notará la diferencia y luego de varias horas, utilizarlas puede ser incómodo. Guillén menciona que un tip para lucirlas, es pegarlas bajo las pestañas naturales, no sobre ellas. Así lograrás crear un look más natural.