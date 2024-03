21 de marzo: ¿De dónde surge la tendencia de regalar flores amarillas?

¿Tradición milenaria o tradición de los 'millennials'? Hay quienes creen que la 'locura' de regalar flores amarillas, el 21 de marzo, viene de hace mucho tiempo atrás, pero nada más alejado de la realidad que eso. La verdad es que esta tendencia se popularizó a través de la red social TikTok, no hace mucho y de la mano de una novela argentina.

Día del Hombre, una buena fecha para redefinir la tradición Leer más

Lea también: Semana Santa 2024: actividades que puedes realizar en tiempos de reflexión

La tendencia de regalar flores amarillas -a tu pareja, amigos o familiares- se celebra en honor a la canción 'Flores amarillas' de la telenovela argentina Floricienta, estrenada en 2004. En esta pieza musical, la intérprete -quien tiene el mismo nombre que la novela-, expresa su deseo por recibir flores amarillas desde la infancia.

"Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures, no detengas el instante del encuentro, está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho no te olvides que la vida casi nunca está dormida", se escucha decir en el coro de la canción.

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Regalar flores amarillas, el 21 de marzo, tiene dos significados:

Amor: si se obsequian a las personas por las que existe un interés sentimental, estas obtienen un significado de amor o una vida juntos.

Amistad y trabajo: se relaciona con lazos de amistad, reconocimientos de logros personales y profesionales e incluso está relacionado con la felicidad de las personas y el festejo de vivir cada día.

¿Por qué en Ecuador se celebra esta tendencia dos veces al año?

¿Cuándo es el día del hombre en Ecuador? Leer más

En Ecuador y otros países de la región se ha vuelto común que las flores amarillas se regalen el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Según Gloria Zhuma, una emprendedora lojana, quien se dedica a la venta de flores y detalles personalizados, la tendencia es relativamente nueva. Afirma que, en ambos meses, marzo y septiembre, la venta de ramos de flores amarillas es bastante buena.

Hay quienes relacionan la celebración de las flores amarillas en el mes de septiembre con el inicio de la época cálida en el hemisferio sur y específicamente el inicio de la primavera en Argentina -país donde nació la telenovela Floricienta-.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!