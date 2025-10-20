Zona acordonada: Dos cuadras fueron cerradas tras amenaza en pleno centro

En las inmediaciones del Mercado Central de Guayaquil evacuan al personal por alerta de mochila sospechosa

Una mochila abandonada encendió las alarmas este lunes en el corazón de Guayaquil. Personal del mercado fue evacuado y negocios cercanos cerraron. La ciudad ya arrastra varios días en tensión por hechos similares.

Todo en pausa: caos y evacuación en el centro de Guayaquil

Una alerta de seguridad paralizó el centro de Guayaquil la mañana de este lunes, 20 de octubre. Una mochila abandonada en las inmediaciones del Mercado Central sobre la calle 10 de Agosto, obligó a evacuar al personal y cerrar los locales cercanos.

Testigos aseguran que el paquete fue lanzado por un sujeto que se alejó del lugar sin que nadie pudiera detenerlo. Las cámaras de Segura EP captaron el momento en que el individuo dejó el objeto.

Captado por cámaras: sujeto dejó la mochila y huyó

A través de las cámaras de seguridad, se logró identificar a un individuo que dejó la mochila sospechosa cerca del ingreso principal del Mercado Central. La alerta fue emitida alrededor de las 07:30 AM, y de inmediato se desplegó un operativo de seguridad.

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) arribó al sitio a las 08:24, colocando cintas y bloqueos para evitar el paso peatonal. Camionetas de Segura EP también se apostaron en ambos extremos de la calle.

Calles bloqueadas y rutas alternas

La calle 10 de Agosto, entre 6 de Marzo y Pío Montúfar, fue completamente cerrada. También están bloqueadas las intersecciones con Pío Montúfar y el tramo de la 6 de Marzo. Solo la calle Clemente Ballén permanece habilitada como ruta alterna para vehículos y peatones.

Una semana bajo tensión en Guayaquil

Este nuevo hecho se suma a una serie de alertas que han estremecido a Guayaquil en los últimos días. La más grave ocurrió con la explosión de un coche bomba en la avenida Joaquín Orrantia, frente al Mall del Sol, que dejó un fallecido, varios heridos y daños materiales.

La ciudadanía, que ya vive con preocupación por la inseguridad, ahora enfrenta un nuevo episodio de tensión en el casco comercial de la ciudad.

Las autoridades aún investigan el contenido de la mochila. Mientras tanto, la zona permanece acordonada en un radio de dos cuadras a la redonda.

