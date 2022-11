En la Zona 8 han muerto 29 menores en lo que va de 2022

En menos de siete horas, dos menores, uno de 13 años y otra de apenas dos meses de nacida, fueron impactados por balas durante la tarde del miércoles 16 de noviembre en Guayaquil.

El primer caso ocurrió en el bloque 6 de Bastión Popular, en el noroeste del Puerto Principal. Emerson tenía 13 años recién cumplidos y era oriundo de Riobamba. Almorzaba en un restaurante, a una cuadra de la peluquería de sus padres, cuando fue alcanzado por dos proyectiles: uno en el abdomen y el otro en la cabeza, que terminaron con su vida.

Me dijo: ‘Papi, ya llegué, se ve rica tu comida’. Le contesté: ‘Aquí nomás (la compré)’ y le señalé el comedor donde cinco minutos después me lo mataron”. Padre del menor fallecido en Flor de Bastión, víctima colateral

El coronel Víctor Molina, jefe del distrito Pascuales, informó que los criminales tenían como objetivo matar al dueño del comedor, Yandri Párraga. Sin embargo, en el atentado resultaron baleados su acompañante, Jhon Burgos Sánchez, y el menor de edad. Ellos fallecieron y Párraga quedó gravemente herido.

Wilson, padre del menor y quien prefirió no dar su apellido, relató a Diario EXPRESO que su primogénito llegó veinte minutos antes a su local.

“Mi niño estaba en octavo año, estudiaba en un colegio de Pascuales. Todas las mañanas lo llevaba en mi carrito. A la salida lo iba a ver la mamá o a veces él se venía en bus. (Este miércoles) llegó solo, tranquilo y feliz como de costumbre. Me dijo: ‘Papi, ya llegué, se ve rica tu comida’. Le contesté: ‘Aquí nomás (la compré)’ y le señalé el comedor donde cinco minutos después me lo mataron”.

“Escuché los disparos, pero nunca imaginé que mi hijo estaba adentro. Cuando salí a la calle, vi gente alrededor y un señor me dijo: ‘Tu hijo, tu hijo, está en el piso’. Salí corriendo y lo subí en un taxi. Padre de la víctima de 13 años.

Wilson, de 27 años, desconocía que su hijo estaba en ese restaurante, porque no solía ir a ese, sino al que está más cerca de su negocio. “Escuché los disparos, pero nunca imaginé que mi hijo estaba adentro. Cuando salí a la calle, vi gente alrededor y un señor me dijo: ‘Tu hijo, tu hijo, está en el piso’. Salí corriendo y lo subí en un taxi. Yo no tenía cabeza para manejar. Lo llevé al Hospital Universitario, pero por la gravedad lo derivaron al Francisco de Icaza. Allí murió minutos después de su ingreso”.

El Ministerio de Salud dijo a este Diario que no tiene el número de menores de edad que son atendidos en el sistema público por heridas de bala. Este mismo medio de comunicación evidenció en junio pasado que sí lo registran, pero queda a criterio del doctor tratante detallar en el informe si hubo o no una afectación en el organismo por una herida de proyectil. Y fue mediante reiterados pedidos que se logró obtener la información.

“Pido justicia, exijo a las autoridades que den con los responsables de mi dolor y el de mi esposa. Ella está devastada. Tenemos siete años viviendo en esta ciudad, llegamos para dar un mejor futuro a nuestros hijos”.

Los restos de Emerson fueron trasladados hasta su ciudad natal, para ser sepultados. El coronel Molina explicó que por el nivel de violencia con que fue cometido el primer ataque, sería de grupos organizados.

“No es un tema de extorsión. Los victimarios llegaron a atacar a las personas que estaban en el carro. Los dos recibieron una gran cantidad de balas. Quien conducía el carro es el dueño del local de comida donde estaba el niño”, afirmó.

Así también se solicitó al Ministerio de Educación explicaciones sobre el programa denominado ‘Escuelas Seguras’ (lanzado el 14 de noviembre ) y su alcance para dar protección a los menores, pero hasta el cierre de esta edición se dijo que se remitió el pedido al área técnica y no se confirmó fecha para la entrevista.

Además del estado de excepción que durará hasta el mes de diciembre, son varias las instituciones educativas que se mantienen en clases virtuales porque se encuentran en sectores de alta conflictividad. Más de 15.000 alumnos de 37 escuelas particulares de la Zona 8 reciben clases online desde el 1 de noviembre.

OTRA VÍCTIMA

Una bebé en estado grave de salud

A las 20:00 del miércoles, siete horas después de la muerte de Emerson, en la parroquia Pascuales, dos sujetos en moto arremetieron contra un joven de 19 años, quien llevaba a su hijastra de dos meses en brazos. El hombre, quien salía junto a la madre de la criatura del domicilio de un pariente, recibió un tiro en el abdomen y la misma bala ingresó al cuerpo de la pequeña. Hasta el cierre de esta nota, la bebé se encontraba en estado crítico. En ese suceso también resultó afectado un adulto mayor. La policía recogió cinco indicios balísticos y dijo que en lo que va de 2022 han muerto 29 menores de forma violenta en la Zona 8.